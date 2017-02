Trata de Personas investigó 336 casos Policiales 26/02/2017 Redacción La mayoría fue por delitos tales como promoción, facilitamiento y explotación de la prostitución, pornografía infantil y grooming. También actuaron en búsqueda de personas.

Ampliar FOTO MIN. DE SEG. DETENIDO. La implementación del nuevo sistema procesal penal incentivó la lucha contra estos delitos.

La Agencia de Investigación sobre Trata de Personas es un área de la Policía de Santa Fe que desde el año 2012 se ocupa específicamente de investigar y actuar en los casos de trata de personas como también en aquellos que involucran delitos conexos.

Integrada por personal policial profesionalizado en campos específicos de las ciencias sociales y jurídicas, y con cuatro delegaciones distribuidas en el territorio provincial, lleva adelante una gran labor que en el año pasado supuso investigar 336 casos.

La responsable del área, directora general de Policía Mónica Viviani, explicó que “lo que más se ve y lo que más se ha investigado son los delitos conexos a la trata de personas que son promoción, facilitamiento y

explotación económica de la prostitución, abusos sexuales y corrupción de menores”.

Al ser consultada sobre las características específicas de dichos ilícitos y establecer la diferencia con la trata de personas, Viviani indicó que “para que se configuren esos delitos tienen que darse ciertos factores ”.

En tal sentido, precisó que en “la promoción y facilitamiento de la prostitución o explotación económica, por lo general hay una persona que se llama proxeneta, que es quien alquila un lugar donde las chicas concurren a

una hora determinada. Las víctimas tienen libertad para moverse, no están sometidas a situaciones extremas de coacción o maltrato, por lo general van por su voluntad y cierto porcentaje del dinero que ganan tienen que dárselo

al proxeneta o explotador”.

Tanto que el delito de trata de personas necesita para su configuración que “haya un ofrecimiento, un traslado, una acogida y una explotación. En la inmediatez y rapidez de dar respuesta a las víctimas y en las investigaciones proactivas que hacemos detectamos que no se dan esos

supuestos para que se configure trata de personas”, indicó Viviani.

La implementación del nuevo sistema de procesamiento penal en la provincia de Santa Fe, vigente desde hace tres años, facilita una respuesta más rápida a las víctimas e incluso, penas mayores a los victimarios. En ese

marco, la jefa de la AITP destacó que “el nuevo sistema penal de la provincia y los fiscales son mucho más expeditivos que la justicia federal”.

Las investigaciones que llevan adelante desde la AITP pueden iniciarse por denuncias recibidas en sede policial (ya sea en cualquiera de las delegaciones de la Agencia, como también en comisarías, subcomisarías y

destacamentos), por causas que les delegue la justicia -provincial o federal- o de manera proactiva porque personal de Trata detectó en algún lugar algo anómalo.



MENOS LUCES ROJAS

La Agencia de Investigación sobre Trata de Personas allanó lugares emblemáticos como La Rosa y supergatitas.com en Rosario, Místico y el Stud en la ciudad capital. Avanzar sobre esos sitios fue importante no sólo porque se logró el cierre definitivo de los mismos y la detención de sus

responsables, sino también porque a partir de allí se generaron más controles y normativas, como las que prohíben las wiskerías y cabarets.

Para la jefa de la AITP, el trabajo policial acompañado de una mirada más amplia y atenta por parte de las autoridades locales, sumado a las capacitaciones en la temática y en campañas de concientización a nivel local ayudan a que hoy el territorio sea distinto.