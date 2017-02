Macri destacó la "apertura total de puertas" en España para Argentina Nacionales 26/02/2017 Redacción "Las inversiones van a llegar cuando se consolide la confianza", sostuvo Macri al concluir su visita oficial a España.

Ampliar FOTO NA DE REGRESO. Macri junto a su esposa Juliana Awada en el interior del avión de Aerolíneas.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Mauricio Macri cerró ayer su visita de Estado a España, donde destacó la "apertura total de puertas" a la Argentina, y al referirse al escenario internacional, pidió "darle tiempo" a su par estadounidense, Donald Trump, y sostuvo que el magnate "quiere tener las mejores relaciones" con el país.

Macri cerró su visita a España con reuniones con los exmandatarios ibéricos Felipe González y José María Aznar y con el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, en el Palacio Real de El Pardo, y por último visitó el nuevo estadio del Club Atlético de Madrid. "Constatamos una apertura total de puertas", resumió el Presidente en declaraciones a la prensa antes de emprender su regreso a Buenos Aires, donde el próximo miércoles dará su segundo discurso ante el Congreso para inaugurar el período 135 de sesiones ordinarias.

El jefe de Estado valoró positivamente el resultado de su visita y afirmó: "Me llevo el compromiso de las empresas españolas con intereses en la Argentina de que van a ampliar su participación y esto es por la confianza que está generando el país en esta oportunidad".

En el Palacio Real de El Pardo, donde se hospedó desde su llegada a Madrid el pasado martes, el jefe de Estado recibió a los extitulares de La Moncloa para dialogar sobre el vínculo bilateral. En tanto, con Núñez Feijoó abordó la posibilidad de estrechar los lazos comerciales y resaltó el aporte de la comunidad gallega al país.

Asimismo, Macri subrayó que en todos los diálogos que mantuvo en los cinco días que duró su visita de Estado los dirigentes políticos y empresarios "coincidieron en que no recuerdan un nivel de recepción como el que ha tenido la Argentina en este viaje".

Como última actividad, el Presidente visitó el predio en el que se está construyendo el nuevo estadio del Club Atlético de Madrid, popularmente conocido como La Peineta y que será inaugurado este año. Durante la recorrida, el jefe de la Casa Rosada observó la marcha de las obras acompañado por el consejero delegado de la institución, Miguel Angel Gil.

En tanto, en una entrevista con el diario español ABC, Macri subrayó que los empresarios ibéricos "pueden confiar" en la Argentina porque el país "va en el camino de la modernización, de la interacción con el mundo, de la transparencia". "Hay un compromiso absoluto con tener un Gobierno transparente, con reglas del juego claras: lo que queremos es un sistema de competencias que termine beneficiando a los argentinos para recibir mejores servicios, a mejores precios y de mayor calidad", agregó el mandatario.

En otro tramo de la entrevista se refirió al escenario internacional y a la relación que espera tener con Estados Unidos en la nueva etapa que se abrió con la llegada del empresario Donald Trump a la Casa Blanca. "Yo soy de los que digo: démosle tiempo. Yo tuve dos conversaciones telefónicas con él, en las que me reafirmó que lo que comenzó con (su antecesor, Barack) Obama, él lo quiere acelerar, profundizar, que quiere tener las mejores relaciones con Argentina", afirmó el mandatario.

El jefe de Estado indicó que el referente republicano "piensa que eso va a ser importante para Estados Unidos" y confió en que "eso con el tiempo va a fluir bien". "Estamos todos preocupados por lo mismo: cómo generar trabajo para nuestra gente. En nuestro caso, cómo reducir la pobreza. Nosotros tenemos pobreza extrema en la Argentina, con lo cual es el primer desafío y por el cual espero ser evaluado como Presidente", destacó.