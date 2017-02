Daer anticipó una marcha "significativa" de la CGT Nacionales 26/02/2017 Redacción PARA EL 7 DE MARZO

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El secretario general de la CGT Héctor Daer advirtió ayer que "si no hay un cambio en la política económica, habrá medida de fuerza", al tiempo que anticipó que la marcha al Ministerio de Producción del próximo 7 de marzo será "por demás significativa".

El referente gremial sostuvo que la marcha convocada por la central obrera generó "un consenso en la sociedad que va a permitir sea por demás significativa". En diálogo con Radio 10, el titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) señaló que "la estrategia de la CGT tiene que ver con ir marcando pasos y ser efectivo y eficiente en el momento de tomar medidas".

"Debe haber sido buena la estrategia porque llegamos a una movilización con un consenso inédito", subrayó, a la vez que bromeó: "Está bien que del otro lado (el Gobierno) nos dan todo a favor, nos ayudan un poco". "Nada de esto es un fin en sí mismo, todo lo hacemos intentando encontrar cambios de rumbo", aclaró el también diputado nacional del Frente Renovador. En ese sentido, Daer subrayó que "si no hay respuestas, si no hay un cambio en la política económica, habrá medida de fuerza" para fines de marzo.

Asimismo, el secretario general de la Confederación General del Trabajo remarcó que la movilización del próximo 7 de marzo hacia la sede del Ministerio de Producción "no tiene que tener un rol partidario, pero sí político, porque lo que se pide son cambios de políticas estructurales", en alusión a la adhesión que sumó la iniciativa de parte de diferentes fuerzas opositoras.

"La mayor potencialidad de la movilización va a ser de los gremios. Todos los que vayan a la movilización la van a hacer más fuerte, pero no queremos partidizarla. No queremos que el debate sea si es una movilización del peronismo, del socialismo, de la izquierda", finalizó.