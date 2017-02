Expectativa por el primer eclipse solar Información General 26/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra para configurar un eclipse solar anular, uno de los espectáculos más singulares que ofrece la naturaleza, y que podrá ser observado hoy en forma total, como un anillo de fuego, o parcial en todo el territorio argentino. El evento astronómico se verá plenamente a partir de las 9:30 en una estrecha franja de la provincia de Chubut, mientras que en el resto del territorio nacional, su visión será parcial.

El acontecimiento tendrá su punto máximo cerca de las 11:00 y finalizará después del mediodía. El fenómeno será visible en una franja de 100 kilómetros que atraviesa Chile, Argentina, Angola, Zambia y la República Democrática del Congo. Los puntos geográficos que se encuentren dentro de la zona de sombra podrán disfrutar del eclipse anular aproximadamente durante unas dos horas y media, pero el punto máximo del "anillo de fuego", el instante en que la Luna tape el Sol en forma casi total, solo durará 64 segundos.

El Eclipse comenzará a las 9:15 y finalizará antes del mediodía. El fenómeno tendrá su punto máximo a las 10:35, momento preciso que tendrá una duración de poco más de un minuto. Un eclipse solar anular se produce cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean pero, como la Luna está demasiado lejos de la Tierra, no bloquea completamente la visión del Sol. Por eso, alrededor del disco negro del satélite se ve un anillo de luz del Sol.

Mirar directamente al Sol puede causar daño en la visión y este fenómeno astronómico no es la excepción, para no sufrir daños y disfrutar del eclipse, los especialistas realizan algunas recomendaciones como proyectar la imagen del Sol eclipsado sobre una pantalla o superficie, por ejemplo, a través de una lupa.