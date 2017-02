La UCR exige más participación en las decisiones de Cambiemos Nacionales 26/02/2017 Redacción Referentes de la UCR coinciden en pedir más participación dentro de la alianza Cambiemos para, por ejemplo, evitar "errores", como el escándalo del Correo.

Ampliar FOTO NA RADICALES. Lilia Puig de Stubrin, Mario Negri, José Corral y Angel Rozas.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - En el cierre del encuentro nacional en el distrito cordobés de Villa Giardino, la UCR subrayó ayer que es "parte sustancial de Cambiemos" y reclamó "mayor participación en las grandes decisiones nacionales", al tiempo que pidió "consolidar el cambio" con nuevas medidas de gobierno. El jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, Angel Rozas, sostuvo que la cumbre radical fue "una reunión excepcional" en la que "se hizo un análisis después de 14 meses de Gobierno de Cambiemos".

"Hay una coincidencia mayoritaria de que esa coalición electoral se debe convertir en una verdadera alianza o coalición política en el sentido de que el radicalismo tenga mayor participación en las grandes decisiones nacionales y no sea sólo una coalición parlamentaria", subrayó. En diálogo con Radio Mitre, el chaqueño subrayó que el radicalismo es "parte sustancial de Cambiemos", al tiempo que aclaró que el pedido de "mayor participación" no es sinónimo de "pedir más cargos" en el Gobierno.

"No estamos pidiendo más cargos en el Poder Ejecutivo, eso sería una lucha muy menor para nosotros. No estamos discutiendo un carguito más o un carguito menos. Lo que sí pretendemos a fin de contribuir con nuestra experiencia y nuestra actitud política es que en los grandes temas nacionales, en los que se pueden prevenir algunos impactos negativos, en esa mesa queremos estar", señaló.

El encuentro de autoridades y legisladores de la UCR, al que asistieron más de 500 dirigentes de todo el país, culminó luego de dos jornadas de debate con la elaboración de un documento titulado "Consolidando el cambio" en el que volcaron las ideas debatidas durante la cumbre.

"Vamos a alcanzarle al Presidente las ideas que debatimos en este encuentro. Nuestras prioridades son la educación, la Justicia y la inclusión social", destacó el presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral, en declaraciones a la prensa momentos antes del cierre del encuentro.

El texto señala que "a partir de haber reencaminado al Estado, se encuentran ahora dadas las condiciones para poner en primer plano a la educación" y remarca que la Argentina "necesita y está en condiciones de dar un salto de calidad en la educación en todos sus niveles". "Esta es la condición indispensable para la movilidad social, para que los más postergados progresen socialmente, y para tener un país innovador y lleno de oportunidades", afirmó el radicalismo en el documento.

Otro de los ejes centrales del texto es el llamado a "una verdadera cruzada por reestructurar el sistema de justicia con miras a su profesionalización, eficiencia y transparencia" y "mejorar las capacidades del Estado para llegar directamente a los argentinos y garantizar su inclusión social y ciudadanía plena".

En línea con Rozas, Corral sostuvo que "el radicalismo quiere hacer el mayor aporte posible para mejorar las decisiones" de Gobierno y agregó: "Seguramente vamos a profundizar el vínculo con el Presidente y su equipo". A su turno, el jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, puso de relieve que "no han desaparecido ninguno de los motivos en la Argentina que llevaron a que Cambiemos se constituya, el populismo no ha desaparecido".