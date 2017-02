Con goles, el “9” va tomando forma

De cara al inicio del Torneo Apertura liguista, pactado para el 19 de marzo, pero mirando también de reojo lo que será el Federal B, sin fecha de inicio aún, la nueva versión de 9 de Julio disputó ayer en el impecable césped del Coloso Germán Soltermam, su primer amistoso de pretemporada. Su rival fue Unión de Esperanza del Gringo Néstor Bonetti, ex jugador juliense y que cuenta entre sus filas a varios conocidos del fútbol rafaelino.

Desafiando al agobiante calor de la jornada, el primer turno fue para los elencos titulares, que tras dos tiempos de 35’ se impusieron los locales por 4 a 1. En la ocasión, Maximiliano Barbero puso en cancha a un equipo con algunas caras nuevas, como lo son el defensor Juan Caro y el volante Marcos Valsagna, y un par que están a prueba, como el arquero Emanuel Palacios y el volante Carlos Cano, de buen rendimiento. Ya al minuto de juego, el propio Cano, quién desniveló mucho por derecha y dejó una buena impresión, capturó un rebote dentro del área y abrió rápidamente el marcador. Con el correr de los minutos, el local fue teniendo la pelota y comenzó a llegar con peligro de la mano de Kevin Muñoz, la joyita juliense, quien volvió al club para volver a ser figura, mostrándose algo recuperado física y futbolísticamente. Tras una escapada del Melli Cena por derecha, Kevin se anticipó a un defensor dentro del área y mandó el balón al fondo de la red para el 2 a 0. Al ratito, el propio Cena, de mano a mano y aprovechando las ventajas defensivas de la visita, amplió la diferencia y en la última jugada del primer tiempo, Kevin cambió por gol un penal que a él mismo le cometieron. Ya en la reanudación, y con varios cambios en el elenco juliense, la visita descontó por intermedio de López, que definió por encima del largo Palacios, que no tuvo demasiado trabajo.



9 de Julio…….4

Unión (E)…….1

Estadio: Germán Soltermam. Arbitro: Claudio Paredes.

9 de Julio: Palacios (43’ Maina); Velazco (43’ Pelosi), Caro, Flavio Diaz (52’ Guillermo Acastello) y Santiago Cabral; Valsagna (49’ Federico Alustiza), Juan Pablo Rodríguez (49’ Matías Manelli), Funes (74’ J.P.Rodríguez) y Carlos Cano (35’ Ezequiel Gómez); Gonzalo Cena (49’ Emanuel Chingolani) y Kevin Muñoz (52’ Cano).

Unión (E): Alexis Valenzuela; Eduardo Isaurralde, Javier Farías, Juan Sabia y Lucas Cornejo; Ezequiel Farías, Joel Cherbas, Emanuel Farías y Federico López; Denis De Barba y Gonzalo Gareca.



Primer tiempo: 1’ gol de Cano (9); 20 y 35’ goles de Kevin Muñoz (9); 24’ gol de Cena (9).

Segundo tiempo: a los 8’ gol de López (U).



SE LUCIO BOIERO

Posteriormente, fue el turno de los suplentes, donde el elenco juliense goleó 4 a 0 tras dos tiempos de 25’. La gran figura fue el delantero Luis Boiero, uno de los refuerzos proveniente de Ben Hur, quien anotó un triplete en 9 minutos. El ex Peñarol, en su primer ensayo, ya empezó a pagar con goles su llegada, para la cual lo trajo Barbero. Indudablemente, en base a esta faena, ya pide pista para meterse entre los titulares una vez que se ponga en marcha la actividad oficial.



9 de Julio……..4

Unión (E)……..0

Estadio: Germán Soltermam. Arbitro: Claudio Paredes.

9 de Julio: Maina; Taborda, Serafín, Guillermo Acastello y Pelosi; Aguilar (Ezequiel Acosta), Nicolás Ridolfi, Peralta y Lautaro Quiroga; Boiero y Gómez.

Unión (E): Fernández; Tardivo, Bologna, Chiabrando y Maidana; Pagani, Ríos, Machuca y Ramírez; Di Biasse y Casas.



Primer tiempo: a los 5’, 10’ y 14’ goles de Luis Boiero (9).

Segundo tiempo: a los 18’ gol de Ezequiel Acosta (9).



AUSENTE CON AVISO

El que no formó parte del ensayo de ayer por un compromiso personal pactado con antelación fue el volante Mariano Canavessio, el único de los 5 refuerzos julienses que están confirmados. El ex BH podría formar parte del segundo amistoso juliense, que sería el próximo viernes en Barranquitas ante Sportivo, aunque esto se confirmará en las próximas horas.