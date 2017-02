Argentina XV aplastó a Brasil Deportes 26/02/2017 Redacción Leer mas ...

USHUAIA, 26 (NA). - El seleccionado Argentina XV derrotó al de Brasil por 79-7 (parcial 22-7), en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Américas Rugby Championship, jugado en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.

Ante unos 1.200 espectadores que colmaron el pequeño estadio "Agustín Pichot" en el punto más al sur de América, el conjunto argentino se vio sorprendido en el comienzo por un Brasil que se adelantó 7-5, y más allá de que el local dio vuelta la cuenta, le costó imponer diferencias durante la primera mitad, que cerró con una diferencia menor a la esperada. Todo cambió en la segunda parte, donde Argentina XV consiguió imponer su mayor jerarquía de manera contundente, al mismo tiempo que Brasil no consiguió mantener la resistencia y se vio claramente desbordado.

Sebastián Cancelliere (2), Tomás de la Vega (2), Lautaro Bazán Vélez (2), Marcelo Brandi, Franco Brarda, Germán Schulz, Ignacio Larrague, Emilio Boffelli y Juan Cappiello anotaron la docena de tries para Argentina XV, con ocho conversiones y un penal de Domingo Miotti, mientras que Moisés Duque anotó el único try y la conversión para los Tupís brasileños.

Con este triunfo, Argentina se afirmó al frente del Américas Rugby Championship junto con Estados Unidos, al que recibirá el fin de semana próximo, en el encuentro que definirá el título, que los albicelestes conquistaron el año pasado.