Juventus ganó y se encamina al título Deportes 26/02/2017 Redacción ITALIA

Ampliar FOTO WEB BUEN TRIUNFO. / Higuaín lleva la pelota ante la marca de Mauri.

Juventus no se conforma con haber ganado las últimas cinco ediciones de la Serie A del fútbol italiano y se encamina hacia la sexta corona al hilo: en el arranque de la fecha 26 del Calcio le ganó como local 2-0 al Empoli y de esta manera estiró a 10 puntos la ventaja sobre su escolta, Roma, que este domingo enfrenta al Inter.

Gonzalo Higuaín fue titular y Paulo Dybala ingresó en la segunda parte ya con el partido liquidado. Los goles del triunfo fueron de Mandzukic y Alex Sandro.

El encuentro fue un monólogo de la Juventus, que contaba con la pelota y el terreno e inclinaba la cancha hacia el arco del Empoli, que sólo se dedicaba a defender y a apostar a alguna pelota parada salvadora.

En primer turno, Napoli -que acumulaba 14 partidos sin perder- tenía la chance de quedar como escolta pero en su estadio no pudo contra Atalanta, el equipo del Papu Gómez que es una de las sorpresas del Calcio. Fue triunfo 2-0 para el visitante con un doblete de Mattia Caldara, el líbero de Atalanta, a los 29 del primer tiempo y a los 25 de la segunda etapa.

Con este resultado, el Napoli perdió una gran oportunidad de meterse en la pelea por el Scudetto y se mantiene en la tercera colocación, mientras que Atalanta llegó a 51 puntos, le sacó tres al Inter y está cuarto.



La fecha número 26 del Calcio seguirá este domingo: 8.30 hs. Palermo vs Sampdoria, 11.00hs Chievo vs Pescara, Crotone vs Cagliari, Genoa vs Bologna, Lazio vs Udinese, Sassuolo vs Milan, 16.45 Inter vs Roma.



Principales posiciones: Juventus 66, puntos; Roma 56; Napoli 54; Atalanta 51; Inter 48; Lazio 47.