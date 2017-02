Primeros clasificados y paridad en la Zona A

La fecha 11° de la Liga Provincial de Básquetbol determinó los primeros clasificados a los play offs, con tres jornadas para culminar la etapa regular.

En la zona A, Atlético San Jorge obtuvo el pasaje y Atalaya prácticamente también, aunque está a un mínimo detalle de asegurarlo, mientras que en el grupo B Firmat abrochó su ticket y Atlético Sastre puede hacerlo en el choque de este domingo ante CACU en Ceres. Y en la zona C tanto Santa Paula de Gálvez como Sport Club Cañadense ratificaron su pasaje y además prometen regalar tremendo choque por el primer puesto.

Atlético de Rafaela, que no pudo en su visita a ADEO, tiene el venidero viernes un duelo clave en el Lucio Casarín frente a El Tala de Rosario. Recordemos que clasificarán a la segunda fase los 5 primeros de cada zona más el mejor sexto. Hoy el equipo de Gerardo Velazco está en una lucha apretada junto a Gimnasia de Santa Fe y Colón de San Justo, ya que los tres reúnen 16 puntos compartiendo el cuarto puesto.

En cuanto a 9 de Julio, que aún no pudo ganar en el certamen, no tiene chances de clasificación desde hace algunas jornadas.

Lo ideal sería quedar al menos quinto, para no depender de lo que ocurra en las restantes zonas con el sexto ubicado.



POSICIONES Y PROXIMA FECHA

Posiciones Zona A: San Jorge 21 puntos; Atalaya 19; El Tala 18; Gimnasia, Colón de San Justo y Atlético 16; ADEO 14; San Lorenzo 12.

Posiciones Zona B: Firmat 19; Sportivo Suardi 18; Atlético Sastre y Temperley 17; Talleres, Colón de Santa Fe y Brown 15; y CACU 12.

Posiciones Zona C: Santa Paula 21; Sport Club 20; Rivadavia, CECI y Sportsmen 17; Racing 16; Unión de San Guillermo 13; 9 de Julio 11.

Próxima fecha Zona A: Atalaya vs. San Jorge, Gimnasia vs. San Lorenzo, Atlético Rafaela vs. El Tala y Colón SJ vs. Adeo.

Próxima fecha Zona B: Sastre vs. Firmat Temperley vs. CACU; Sp. Suardi vs. Talleres y Brown vs. Colón SF.

Próxima fecha Zona C: Sport vs. 9 de Julio, Santa Paula vs. Rivadavia, Racing vs. Ceci y Unión SG vs. Sportsmen.