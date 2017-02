Una mujer la dio una paliza a un ladrón Policiales 26/02/2017 Redacción Leer mas ...

Una mujer fue víctima de un arrebato en pleno centro de la ciudad de Santa Fe y sintetizó la situación en una frase categórica: "La verdad es que lo cagué a palos. Pero venía con bronca atrasada porque ya me robaron cuatro veces", dijo María Alejandra, la joven protagonista de una secuencia que se inició antes de las 8 del viernes sobre calle San Jerónimo, en el microcentro de la capital provincial. Allí un delincuente intentó arrebatarle la cartera y tras el robo corrió unos metros, pero la fuga llegó a su fin cuando un grupo de vecinos y ocasionales testigos lo persiguieron, lo derribaron y lo capturaron.

"Yo venía a pagar una cuenta al centro. Estaba hablando con mi celular y para ello había tomado todas las precauciones, porque lo llevo enganchado en el cinto y tapado con la ropa", dijo la mujer. "De pronto aparece un tipo que me saca el celular y empieza a correr. Fue una cuadra y media por San Jerónimo. Yo comencé a gritar y a correr también. Entonces para un muchacho que venía en una camioneta y me auxilia. Luego, en San Jerónimo e Hipólito Yrigoyen lo agarra al ladrón y le quita el celular", detalló María Alejandra.

Una vez capturado por los ocasionales testigos, la mujer tomó otra actitud. "Cuando vi que lo tenían capturado ahí voy yo y la verdad es que lo cagué a palos. Venía con bronca atrasada por los otros robos y aproveché para desquitarme. Le pegué hasta que vino un señor y me sacó del lugar. Esta es la cuarta vez que me roban, aunque es la primera ocasión en que me defendí", admitió.

En tanto, el delincuente gritaba: "Pará, perdonáme, voy a trabajar. Me termino de operar", contó la víctima. "Me decía que no quería robarme el celular, que le agarró un ataque súbito. Después vino otra señora y lo agarró a patadas también". Una vez calmada, la joven dijo: "Lo lamento por este sujeto, pero me desquité por los otros cuatro hechos. Igual, bien merecido se lo tenía" aseguró.