Aquella Rafaela Información General 26/02/2017 Oscar Pautasso "Carnavales de mi ciudad" era el último capítulo de este libro que ha tenido gran repercusión entre sus lectores y en esta columna dominguera. Se adelanta para hoy por el festejo popular asociado a la fecha.

Quién no recuerda, acaso, aquellas fiestas populares que hoy casi no se celebran. Pero para los “muchachos de antes”, como vulgarmente se dice, el mes de febrero era “sagrado”. Había una fiesta muy especial, “los carnavales”. Nuestra ciudad, como todo el país, mucho antes, ya empezaba a prepararse. Bailes, corsos, comparsas, carrozas, aunque sea una máscara suelta, todo era valedero. El clásico juego con agua, que en todos los barrios de la ciudad se convertía, por cuatro días, en una pequeña guerra, entre hombres y mujeres, jóvenes y señoritas o chicos y chicas. Nadie se salvaba, todo el mundo salía a la calle, a las 2 de la tarde cuando desde la Municipalidad, lanzaban una bomba de estruendo, anunciando el comienzo de los juegos, finalizando a las 18, de la misma forma.

Nuestro barrio, el viejo barrio Córdoba, también se volcaba al juego en sus calles. Una olla, un balde, un tarro, todo era bueno para mojar a la vecina, la piba nueva del barrio o aquellas chicas del sector de Quilmes, que conocimos en el baile, todas, nadie se salvaba. Hasta aquella solterona, aunque te decía “A mí no me mojen, yo no juego”. Pero ¡zas!, el baldazo igual, mientras con bronca le decía a la madre “Me mojaron”... y esta riéndose le contestaba “La culpa es tuya, ¿para qué saliste a la vereda?”. Las chicas con el cabello “chorreando”, los muchachos embarrados, desalineados, pero felices, eufóricos. Era el “Dios Momo”, que esos cuatro días se apoderaba del espíritu de todos nosotros.

Luego, después, un buen baño y ya nos preparábamos para concurrir a aquellos corsos que realizaban en Bv. Santa Fe. Mucho color, música, alegría. También se mojaba, pero con aquellos pomos de plomo con agua perfumada, serpentinas y papel picado, mientras por nuestra avenida desfilaban innumerables carrozas, comparsas, carruajes, disfraces sueltos, había de todo. El desfile se realizaba desde la plaza hasta la Jefatura, donde, imponente, se levantaba el escenario. ¡Qué hermoso! Trataré de acordarme de algunas, “La Diosa Cleopatra”, de los muchachos de Independiente; la de 9 de Julio, Quilmes, los aviones, el “Hospital” de Antonio Andreis, que venía desde Roca, los Taxis Locos, Castillo, con su león, el “Loco” Rigoni, haciendo equilibrio en su gigantesca bicicleta, los muchachos del Victoria, con asado y vino y aquellos famosos muñecos parlantes que concurrían desde San Guillermo, para deleitarnos todas las noches. Tantos, tantos más, que lamentablemente no recuerdo...

Y al finalizar, desde allí, la muchachada se encaminaba hacia los distintos bailes de la ciudad: Quilmes, Independiente, Juventud, Boca Juniors, Almagro y tantos otros, que en distintos momentos organizaban también estos festejos.

Nunca me olvidaré de los bailes de carnaval que organizaba Quilmes, por ejemplo, con los “Dados Rojos” y el “Sexteto Rojo”, con la voz del recordado Flores, mientras el “Turco” Cura no te dejaba entrar sin la corbata. Hasta el saludo musical nos bailábamos, con mi amigo “El Peludo” Minadeo. Aquella mascarita, que durante las cuatro noches traté de averiguar quién era, me tenía loco, pero ella prometió que el último domingo se sacaría el antifaz; cuando le vi la cara... ¡qué chasco!... No paré hasta mi casa. Recuerdo cuando mi hermana le hizo volar la “lechuza” a Ernesto Giovannini, que estaba disfrazado de bruja, ¡casi la mata! La barra brava de Agustín Giuliani, con la mesa llena de cerveza, siempre frente al escenario.

Los de Independiente, qué bailes, con la Panamericana y Walter Gon, o la Habana Jazz, con el “Pelado” Florio, la típica Cetta Pignoni, con Larrué y sus tangos, Elvio Solari y su típica, Héctor Varela, de Buenos Aires, cantando nada menos que Lezica y Ledesma! Con Carlitos, un amigo del barrio, no teníamos plata pero ¡no podíamos perdernos ese baile!... Y bueno, nos “colamos”, saltamos por el lado de la pileta; lástima que me rompí el saco nuevo, pero no importa, bailamos toda la noche.

Los de Boca Juniors... sensacionales: aquella noche en que actuó Katunga, el recordado conjunto tropical, el “Negro” Velay estaba por entrar y como había comido mucho, lanzó un fuerte “eructo” mientras decía: “Para los de gorra”, era una frase popular; los “canas”, que cuidaban el baile y estaban detrás, lo escucharon. Resultado, el “Negro” a la “gayola”, lo largaron el lunes, por “vivo”, le dijeron.

Los de Juventud, lleno total... mientras la voz ronca del “Gringo” Lingua avisaba, “A las 11:30 hs., cerramos las puertas...” ¡No quedaba ni un alfiler!... ¡Qué tiempos!... Pensar que hoy, para que la gente concurra a un espectáculo no tenés que cobrar entrada y todavía rifar por lo menos un “0” km.

Pero los que eran bravos, pero bravos, eran los de Almagro. Allí iba de “todo”, eran muy “populares”. Los muchachos del centro, para ver si enganchaban alguna morocha a la salida. Grandes bailarines de “cortes” y “quebradas”, con sus “programas”, y los infaltables “viejos verdes” que desde las mesas cerca de la pista, se tiraban a alguna piba que estaba “papa” y para el remate, como se decía. En ese mismo baile me ocurrió algo curioso y un poco risueño. Con mi inolvidable amigo, el “Gordo” Nevado, compartíamos una mesa, entre vinos San Felipe y una milonga, casi todas las noches, un tipo disfrazado de gaucho y montado en un caballo, hecho con bolsas, se acercaba a la mesa y nos cargaba “pesado”, mientras se “mandaba” una copa de vino. Solía repetir la operación hasta cuatro o cinco veces por noche. El “Gordo” se cansó y me dijo: “Petiso, ese tipo me tiene ‘podrido’ y arriba nos ‘chupa’ todo el vino, yo a este lo ‘curo’”. A la noche siguiente, se apareció el “Gordo” con una botellita marrón. Puso algunas gotas en una copa y esperó a los cinco minutos ¡zas!, el gaucho: “Hola muchachos”, y se tomó el vino, como siempre, luego desapareció. Pero no lo vimos más... Algunos nos dijeron que lo vieron casi toda la noche por el baño. El “Gordo” tenía un amigo farmacéutico: ¡le preparó una “purga” bárbara! Cosas de la época.

Había muchísimos festejos más, pero ya no los recuerdo. Todo eso, tan lindo, tan tradicional, poco a poco, se fue perdiendo, apagando. Con la llegada del gobierno militar todo se terminó. Ni lunes, ni martes, ni feriados, nada. Y la fiesta, por supuesto, murió... Se perdió, todas nuestras costumbres, nuestros afectos, nuestras tradiciones. Prácticamente no se efectuaron más aquellas tradicionales fiestas patronales, aquellas donde la familia, una vez al año, concurría a su pueblo y comía, bailaba y confraternizaba con sus parientes y amigos. Borraron todo. No creo que valga la pena ocuparnos de esa gente que, sin piedad, arrasó a sus propios hermanos, sus instituciones, sus culturas, sus costumbres, en pos nada más que del poder.

Pasó un largo tiempo, bastante tal vez. Al llegar nuevamente la democracia a nuestro país, volvieron a realizarse algunos corsos en provincias vecinas y también algo en nuestra zona. Pero ya no fue lo mismo, casualmente en nuestra ciudad se organizaron dos o tres corsos o desfiles de comparsas. Concurrí a uno de ellos, ¡pero todo era tan distinto! La gente que concurría, un poco para olvidarse de sus problemas diarios, sus privaciones, con una entrada casi gratis, acudía medianamente al espectáculo, me aventuro a afirmar que mucho menos de la mitad de aquellos años de gloria de mi juventud.

La mayoría, formada por niños que jugaban entre sí, algunas máscaras sueltas, una o dos comparsas, muy humildes, sin luces, sin color, repitiendo toda la noche lo mismo. Sentado en una mesa con mi familia, observaba cómo un señor grandote se aprovechaba vendiendo espuma a los niños, dos o tres veces más cara de lo que realmente valía. Es la vida de hoy, primero el dinero y después lo que queda. Me puse a pensar qué lejos estaba de aquellos carnavales del año 55 más lejos todavía de los de Corrientes, lo mejor del país, con su famosa comparsa “Ara-Berá”, que nada tenía que envidiarles a las famosas Scola do Samba del mismísimo Rio. Allí donde nuestra querida Habana Jazz, con el Pelado Florio, amenizaba con su éxito rotundo, las noches correntinas, haciéndonos quedar bien a todos los rafaelinos.

Me fui antes de que terminara el espectáculo, doblé en la Jefatura, antes de tomar por calle Tucumán di una última mirada a todo aquello. Ya no estaban ni los taxis locos ni la carroza de Independiente ni Antonio Andreis ni el “Loco” Rigoni, nadie, ni el palco, donde tantas chicas soñaron una vez ser coronadas “reina del carnaval”, había unos chicos que corrían y nada más...

Me sentí muy triste, triste porque creí que no vería más todo aquello de ayer, pero feliz también porque tuve la inmensa fortuna de poder vivirlo. Esa noche soñé, tuve un hermoso sueño, soñé con chicas disfrazadas, que me invitaban a bailar, con carrozas y vi también al Dios Momo, que entre risas y gritos me invitaba: “¡Vení, vení Oscar, estamos en carnaval, vení con nosotros!...

Me desperté muy temprano... Me encaminé, como casi todos los domingos, hacia la casa de mi madre, para almorzar, allí la encontré como siempre, preparando mi plato preferido, el pollo a la milanesa. “Hoy es carnaval mamá”, le dije. Ella, sin dejar de trabajar, me miró de reojo y con nostalgia me contestó: “Carnavales eran los de antes, ¿te acordás?”. Mientras terminábamos de saborear el postre, la infaltable compota de duraznos, “cargándola” un poco a mi madre, sonriendo, le dije: “Ojo mamá, no salgas a la calle, están por tirar la ‘bomba’ y te van a mojar”...

Me levanté despacio de la mesa y salí a la calle, eran justo las 2 de la tarde, estaba desierta, nadie jugaba, solamente dos chicos, en la esquina, se disputaban una “bombita” con agua. Me acerqué, me pareció ver en esos pibes, a todos los muchachos del barrio, corriendo a las pibas, a las chicas del barrio Quilmes, a mi viejo, en camiseta queriendo mojar a la “Flaca” de al lado, a mi mamá rezongando porque Samuel, el verdulero, le mojó el pelo y hasta a Doña Marta, la vecina, detrás del pilar de la puerta, que esperaba pacientemente con la palangana llena de agua, que pasara alguno para dejarlo “pato”. Los vi a todos, mientras uno de los chicos me “reventaba” una bombita en la remera azul. Casi me enojo, pero no, no tenía derecho, estábamos en carnaval, sólo atiné a palmearlo, mientras por lo bajo le aconsejé: “Che, pibe, tenés que mojar a las chicas. Pan con pan, comida de zonzo”. Me miraron extrañados y mientras con su otra mano apretaban otra bombita, sin animarse a tirarla, justo en el momento en que mi esposa, desde la puerta, como en otras épocas pasadas, me gritó riéndose: “¡Te mojaron! Aguantate. ¡Ya tiraron la bomba!”...



Escrito en marzo de 1997.