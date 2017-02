Suspenden venta del libro de Aguiar Nacionales 26/02/2017 Redacción Se trata de "El Señor de la Corte", que retrata la vida del rafaelino que preside la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Ampliar FOTO TWITTER MEDIDA. Por unas horas el libro de Aguiar estuvo en las librerías.

En forma sorpresiva y sin explicaciones oficiales, la venta del libro "El Señor de la Corte", escrito por la periodista Natalia Aguiar, fue suspendida y los ejemplares retirados de las librerías lo que generó una instantánea corriente de solidaridad hacia la autora en las redes sociales y un manto de sospechas de que la medida constituye un acto de censura.

Editorial B, encargada de la publicación del material, no ofreció explicaciones así como tampoco las librerías que ya habían colocado el libro en exhibición tal como lo refleja la fotografía que acompaña este artículo. Incluso los que se apuraron lograron adquirir el ejemplar, según se desprende de los retwitts.

"El Señor de la Corte" es el resultado de una investigación de Aguiar sobre la vida de Ricardo Lorenzetti, el abogado rafaelino que preside el máximo tribunal de Justicia de la Argentina.

Desde el sitio oficial de prensa de la CCARI, cuya líder es la diputada nacional Lilita Carrió -fuertemente enfrentada al titular de la Corte- publicaron un mensaje directamente dirigido a Lorenzetti: "Es cierto que Usted presionó para que el libro de Aguiar no esté a disposición en las librerías?".

El rumor comenzó a tomar cuerpo el viernes a la tarde noche. Horas después Aguiar lo confirmó en su cuenta de Twitter al señalar "La venta del libro 'El señor de la Corte' fue suspendida en las librerías pese al stock y demanda. Censura de @rlorenzetti ?". Y en su cuenta de Facebook la autora manifestó: "La venta del libro "El señor de la Corte” (pese a la demanda) fue suspendida en las librerías de todo el país. Censura… una vez más? Qué razones tendría @rlorenzetti para frenar una investigación periodística? La respuesta las dan las páginas del libro que desde ayer nadie puede comprar y compromete al presidente de la Corte Ricardo Luis Lorenzetti... por lo menos a dar explicaciones ante el Senado de la Nación. Sin prensa libre no hay democracia. Inquietante...".