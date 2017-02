"Los productores somos perjudicados" Locales 26/02/2017 Redacción MARCELO AIMARO

Marcelo Aimaro, el presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, también hizo una mención sobre el tiempo de recuperación que le llevará al productor lechero volver a generar ganancias importantes. "Realmente entendemos que no hay política lechera por parte del Gobierno Nacional. Seguimos en esta falsa libertad donde los productores somos perjudicados, y todo hace que no tengamos rentabilidad", destacó. .

Además expresó que los tambos que estuvieron inundados, "no les quedó nada" y que muchos "tienen que volver a resembrar". "Son tambos que no se vuelven a poner en producción en 8 o 9 meses, y ni hablemos de las vacas. No es como una maquinaria, que apretás un botón y sale la producción. No vamos a tener la recuperación que habíamos tenido hasta ahora", confesó Aimaro.

En cuanto a la ayuda de la provincia, donde recibieron 400 millones de pesos para sanear todo los daños que hizo el agua. Aimaro dijo que "no alcanza", pero rescató la intención al menos: "es una señal y una ayuda que le viene al tambero. En diferentes reuniones la reclamamos a representantes de la Nación a que ayuden a los tamberos que están en una situación crítica, que son alrededor de mil, necesitan ayuda. Por eso le pedimos ayuda a la Nación, no alcanza sólo con la provincia. El productor que perdió todo piensa cómo hace para seguir en el día a día. Estamos en la zona tambera por excelencia y hay hasta comercios, y pueblos enteros que viven de todo esto. La situación es compleja y no vemos que llegue la ayuda necesaria del Gobierno Nacional".

Recordemos que el próximo jueves 2 habrá una reunión con Subsecretaría de Lechería, donde se renovarán los reclamos por las obras y por la ayuda económica a la Nación.