Estiman que la lechería comenzaría a recuperarse a mediados de 2018 Locales 26/02/2017 Redacción Lo dijo el secretario provincial de Lechería, Pedro Morini, tras realizar un análisis de la situación que viven muchos productores de la zona. También coincidió con la observación el presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe.

Ampliar FOTO ARCHIVO PEDRO MORINI. "Se juntaron mucho las pérdidas", dijo.

El secretario provincial de Lechería, Pedro Morini expresó que muchos de los productores lecheros de esta zona, terriblemente perjudicados por las inundaciones, apuntan a recuperarse recién en julio de 2018, teniendo en cuenta los avatares recibidos en los últimos tiempos.

Morini dijo al respecto que "en el 2015 la provincia cerró el año con 8 millones de litro por día, mientras que en el año 2016 lo cerramos con 6 millones y medio pero con un promedio de 6,2 millones. Ahora, en lo que va del 2017 estamos por debajo de los 6 millones. Estamos 3 millones de litros por día. Se juntaron las pérdidas, que se iban a recuperar en julio de este año, pero con las nuevas pérdidas, va a pasar todo para el 2018.", dijo el secretario que además confirmó que en el 2016 se cerraron alrededor de 460 tambos.

"Si bien en el 2016 se cerraron muchos tambos, el número no fue tan alto. Quizá este año será peor debido a que tenemos muchas zonas muy productivas muy inundadas, sobre todo sobre la Ruta 70, donde hay tambos muy afectados.

Es una economía que ha castigado muchos a los tambos, y no se pudo reponer", expresó en el programa Algo Dirán, de Radio Galena de nuestra ciudad.

En cuánto a la caída de la producción láctea, Morini destacó que es exclusivo de las condiciones climáticas y no por otra cosa. "Veníamos recuperando mucho, peor de un día para el otro, con las inundaciones que hubo decaímos nuevamente", dijo.



AYUDA DE LA NACION

Este es un tema que muchos productores vienen reclamando desde hace tiempo. Sobre esto, argumentó que "nosotros no tenemos ayuda de la Nación, esperamos que en poco tiempo más, vendrán los nuevos créditos. Ya tenemos 300 productores anotados en el Departamento Castellanos, pero esperamos que se van a anotar más de 1.500. Esperamos ese dinero para monitoriarlo", dijo.

Recordemos que Morini participó del Consejo Federal Lechero, una reunión convocada por la cartera agroindustrial nacional -representada por el subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino- y concurrieron también autoridades de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Santiago del Estero. En la misma, se plantearon temas clave para la actividad lechera y fijaron una agenda para las próximas ediciones del CFL en lo que resta del año. Los principales ejes fueron la generación de esquemas de financiamiento que permitan a los productores aliviar el peso de los compromisos asumidos; alternativas para pequeños productores; transparencia; reglas de competencia; comercialización; y estrategias para controlar la informalidad.



Lechería inviable: NO creo que sea inviable, pero tenemos que decidir que lechería queremos, si queremos una lechería para el mercado interno, pongamos cuotas. Ahora, si queremos ser un país exportador, pensemos qué hacemos con los mercados y como creamos herramientas para poder soportarlo. El Gobierno debería ser más rápido, ya que el productor de un año para el otro se puede fundir. Por eso nosotros estamos trabajando en medidas alternativas, como la consignataria de leche para poder ajustar un poco los precios internos a favor del productor. Esta consignataria ya hizo el anuncio de la figura alternativa que va a tener, y en 3 o 4 meses vamos a tener una operación hecha por la consignataria.