Hay que mejorar el gasto Suplemento Economía 26/02/2017 Redacción La política del Gobierno nacional orientada a realizar el ajuste fiscal “de hecho” alcanzó, durante 2016, a los programas Conectar Igualdad y Progresar.

Ampliar FOTO ARCHIVO BASAVILBASO. Maneja los recursos de ANSES.

El titular de Anses, Emilio Basavilbaso, indicó el 16 de febrero que “el esfuerzo que estamos haciendo para aumentar la protección social es real y se ve en los números”. Sin embargo, como se publicó en el último informe de CEPA, el poder adquisitivo de las jubilaciones y la AUH se redujo sensiblemente. Adicionalmente, lo que se constata y es objeto del presente informe, es la fuerte retracción en prestaciones y cantidad de recursos destinados al sostenimiento de relevantes programas implementados por Anses.

En efecto, la política implementada por Cambiemos, orientada a realizar el ajuste fiscal “de hecho”, alcanzó durante 2016 a los programas Conectar Igualdad y Progresar. Por un lado, el Programa Conectar Igualdad fue creado en abril de 2010 y estuvo orientado a reducir la brecha digital y ayudar a la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes a través de la entrega de netbooks. Por otro, el programa Progresar fue implementado en 2014 y tenía por fin garantizar una transferencia monetaria a los jóvenes de entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de 3 Salarios Mínimos (SMVM). En tercer lugar, cabe las pensiones no contributivas complementan el esquema de seguridad social e incluyen entre otras, a las pensiones asistenciales por invalidez y madres de siete o más hijos, y a las pensiones graciables.

El presente informe sobre el análisis de estos tres programas, se sustenta en información disponible en la página oficial de Anses. Respecto de este tema, valen dos consideraciones. En lo referido al programa Progresar, la información disponible alcanza sólo al mes de junio de 2016. La información posterior a dicho mes no ha sido publicada. En el caso del programa Conectar Igualdad la información corresponde al año 2016 completo.

De todas formas, en el portal del programa (http://www.conectarigualdad.gob.ar/ ) se menciona con fecha 21 de octubre de 2016 “Conectar Igualdad superó la entrega de 300.000 netbooks en 2016”, sin especificar a qué refieren estos datos. Habida cuenta de la no actualización de los montos de las prestaciones y considerando que la inflación aumentó sensiblemente, se hace oportuno analizar los valores considerando el poder adquisitivo. Considerando la inflación mensual, el monto de los primeros seis meses a valores de julio de 2015, ascendería a $ 3.606.803.103, mientras que el de los primeros seis meses de 2016 alcanza los $ 2.221.062.858, es decir, 38,42% menos.

Sin embargo, la cantidad de netbooks entregadas en 2016 se reduce drásticamente, sin alcanzar a atender los 600 mil casos anuales mencionados. Vale mencionar asimismo que las 100.000 netbooks entregadas en 2016 corresponden en realidad al excedente de 100 mil máquinas adquiridas en 2015.

Los números muestran que no sólo se redujo drásticamente el Programa Progresar y el Conectar Igualdad, sino que además hubo ajuste en las pensiones no contributivas. Las pensiones por invalidez se redujeron en 13.087 casos, las de madres de 7 o más hijos en 6.528 casos y las graciables en 6.353 casos. (CEPA, Centro de Economía Política Argentina)