¿Censura previa?



Creo que, hoy por hoy, nadie acepta la censura previa de la prensa en orden a prevenir delitos. Sólo pueden exigirla quienes no han aprendido las históricas experiencias que debimos padecer, no sólo en gobiernos de factosino también en los considerandos democráticos.

Desde luego que hay siempre lugar para la autocensura. la diferencia está en que en este caso uno "se" impone no tocar ciertos t5emas, mientras que la censura previa del gobierno de turnos "nos" impone la prohibición.

Cada tanto el problema vuelve a plantearse cuando se trata de injurias o de calumnias difundidas por un medio de comunicación. En su nota "La censura previa y el delito de imprenta", José Costa Carubia cavilaba sobre el tema al escribir:

"La maledicencia es uno de los tantos riesgos de la vida en sociedad. Es inadmisible la censura previa, pues ella afecta la libertad de información o de prensa, ya que compromete el bien público de estar bien y correctamente informados, aunque en algunos casos puede menoscabarse el interés de un particular. Este es el alcance de la libertad de imprenta según el artículo 32 de la Constitución (...).

"La censura previa serviría para evitar el delito, pero... quién podría ejercerla sino los funcionarios del Gobierno o de la Justicia que suelen estar comprometidos por intereses creados. La censura previa sería el recurso más eficaz para encubrir la corrupción.

"En consecuencia, es un régimen indefendible y por lo tanto no tenemos recursos para impedir el delito de imprenta, la difamación y la injuria. Nuestro sistema legal viene a ser de corrección posterior, ya que admite la querella ulterior por parte de los damnificados".

El autor puntualiza la necesidad de actualizar ciertas leyes, dado que muchas de las vigentes dejan de hecho desarmados (no tanto en teoría como en la práctica) a las víctimas de difamaciones varias.

Aparte el cambio de leyes, hay que apelar a la responsabilidad de quienes usan los medios de comunicación social. Recordando el viejo pensamiento de Pulitzer, no podemos escribir como periodistas lo que no podemos sostener como caballeros.