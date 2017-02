Crearon la Agencia de Control del Cáncer y se reaviva la polémica por la radioterapia Locales 26/02/2017 Redacción El organismo, el primero de su tipo en el país, es “una nueva forma de generar conocimiento y actuar desde la prevención”, afirmó el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en su presentación. En Rafaela, hace más de 10 años, hubo un compromiso de la Provincia para crear un centro de radioterapia. Pero, nunca se adjudicó. ¿Servirá este nuevo organismo para retomar esta inversión?

Ampliar FOTO IP PRESENTACION./ Fue el jueves pasado, en Rosario

El gobernador Miguel Lifschitz presentó el pasado jueves en Rosario la Agencia de Control del Cáncer, que dependerá del Ministerio de Salud y tendrá como objetivo generar estrategias y acciones adecuadas para garantizar la reducción de la mortalidad de la enfermedad. Tras el lanzamiento, muchos recordaron la postergación del Centro de Radioterapia en nuestra ciudad por parte de la Provincia.

Lifschitz sostuvo que el organismo, el primero de su tipo en el país, es “una nueva forma de generar conocimiento para poder actuar mejor desde la prevención, de adelantarnos a los acontecimientos en un mundo que cambia aceleradamente, sobre todo en el campo de la tecnología médica, cuestión que nos obliga a estar alertas y preparados para administrar bien esa tecnología en términos de política de salud pública y de impacto sobre la sociedad”.

“No hace falta decir que para el ciudadano común la palabra cáncer tiene una carga de dramatismo enorme, pero la realidad nos muestra que en Argentina tiene una incidencia alta y que necesitamos de un modelo de salud como el que promueve y construye día a día la provincia de Santa Fe desde hace años”, explicó el gobernador, y agregó: “Necesitamos encontrar respuestas frente a los nuevos desafíos y esta Agencia es un camino que nos permitirá prestar el mejor servicio desde el punto de vista de la salud y la mayor cobertura en el marco de las posibilidades de gestión que tiene el Estado provincial en este caso”.

“Siento que estamos dando un paso muy importante en el que hay debate sobre cómo deben ser las políticas públicas en materia de salud y cuál debe ser el rol del Estado en la prestación de este servicio”, al tiempo que expresó que el gobierno santafesino “tiene una idea clara y un proyecto que venimos construyendo colectiva y horizontalmente, demostrando que es posible garantizar el derecho a la salud del ciudadano, cualquiera sea su condición social y su lugar de residencia”.

Entre los objetivos más importante del organismo se cuenta el de generar estrategias y acciones adecuadas para garantizar la reducción de la mortalidad por cáncer, así como también la equidad y accesibilidad en el tratamiento específico y paliativo de todos los enfermos. Sus instrumentos, entre otros, serán la concientización, la prevención y el diagnóstico temprano, así como también la evaluación de las tecnologías sanitarias del tratamiento del cáncer.

Desde la agencia se abordarán las enfermedades genéricamente denominadas “cáncer” en el marco de una política pública del Estado provincial, posicionándolas en un lugar prioritario y específico dentro de la agenda sanitaria.



LA AGENCIA

La Agencia de Control del Cáncer es la primera de su tipo en el país y va a jerarquizar el trabajo que se viene realizando en el abordaje y tratamiento conjunto, a través del dispositivo de gestión intersectorial creado en junio del 2011 entre el Ministerio de Salud de la provincia, el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y la municipalidad de Rosario.

Además del Consejo Ejecutivo, la agencia contará con tres áreas especializadas: una de políticas de reducción de la mortalidad, a cargo de Alejandra Bártoli; otra de diagnóstico epidemiológico, centralización y coordinación de la información, a cargo de Silvina Correa; y la tercera será de evaluación y provisión de las tecnologías, prescripción razonada e indicaciones de precisión, a cargo Alvaro Romera.



LA HISTORIA EN RAFAELA

Ya lleva diez años. Podríamos llamarla "la década perdida": discusiones, reuniones, visitas, entrevistas, pero cero avance.

Jorge Obeid, en uno de sus últimas visitas a la ciudad de Rafaela, anunció la licitación de un acelerador lineal y su respectivo búnker que se instalaría en el predio del Hospital "Dr. Jaime Ferré".

Durante la campaña a gobernador de 2007, Hermes Binner dejó en claro que mantenía el proyecto: que los sobre se abrían ya durante su gestión. De hecho el 15 de enero de 2008 (apenas un mes después que asumiera el socialista), se sabía que INVAP SE, la empresa del Estado radicada en Bariloche, fue la única oferta.

Pero, el tiempo fue pasando y no se adjudicaba. Miguel Angel Cappiello, Ministro de Salud de Binner, demoró el tema lo máximo posible, hasta que dejó en claro su postura: Rafaela no tendría el acelerador dado que la cantidad de casos informados oficialmente no alcanzaban para generar una "masa crítica". La inversión a realizar no era tan cara como el mantenimiento: era muy elevado el costo de los profesionales que debían trabajar (un radioterapeuta, que acondicione el mismo, y un físico médico que deberá manejarlo, tal cual lo exige la Comisión Nacional de Energía Atómica -CNEA-).

Los reclamos se sostuvieron con el paso del tiempo. En 2012, el Dr. Silvio Bonafede hizo un relevamiento en las obras sociales y determinó que había 440 enfermos de cáncer, sin tener en cuenta al IAPOS. Estimaban que con la obra social provincial, se elevaba a 500 enfermos, en una zona con unos 250.000 habitantes.

En 2014, el debate fue sobre la certeza de las estadísticas (ver aparte) y el PRO retomó el tema con una visita a San Francisco (Córdoba). "Un centro de radioterapia en Rafaela es posible", repetían los macristas. Desde el oficialismo provincial afirmaban que era más económico firmar un convenio con ATILRA, que impulsaba un centro de radioterapia en esa localidad. Hoy, esta inversión gremial está frenada. Mientras tanto, apareció un transporte gratuito a través de minibuses que salen desde el Hospital.

¿Podrá intervenir el Area de Evaluación y Provisión de las Tecnologías para que Rafaela pueda tener su centro de Radioterapia? ¿Será este un nuevo episodio de una novela demasiado larga?