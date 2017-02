Quevedo Sostener la gestión con política Sin clasificar 26/02/2017 Redacción Leer mas ...



Por Facundo A. Quevedo *



Cambiemos ha demostrado cierta eficacia al enfrentar situaciones de gestión que requerían soluciones desde hacía tiempo. No obstante, los caminos elegidos para ello se han centrado en los aspectos técnico-jurídicos, olvidando que cada medida que el gobierno tome tendrá consecuencias políticas que escapan a la gestión “a secas”. En otras palabras, se está olvidando de la política, en tanto espacio de disputa y construcción de poder para cambiar la sociedad.

Lograr poder político, y mas importante aún conservarlo, implica un juego a veces sutil y otras no tanto donde se arriesgan posiciones, liderazgos y sobre todo la capacidad de imponer una acción propia por s obre las del resto. Maquiavelo decía que eso era la virtud en la arena política. El Príncipe debía ser lo más hábil posible para lograr la supervivencia de su proyecto político: antes, durante y eventualmente después de obtener el poder. Parte de esa habilidad, de esa virtud política, reside en no crear problemas allí donde no los hay, o donde no es necesario que existan. El otro aspecto del que hablaba, la fortuna, era lo que en la actualidad podríamos llamar imponderables; es decir, factores ajenos que no dependen de nosotros

mismos.

El gobierno nacional está atravesando un momento en el que la fortuna no le sonríe, sobre todo en lo económico, hablando de los agentes externos a su política económica; pero además, poco hace de su parte para demostrar virtud política: sólo tomando las últimas semanas, vemos cómo los casos “Arribas- Odebretch”, “Gómez Centurión-Desaparecidos” y ahora “Familia Macri-Correo Argentino” dan muestras de que el equipo de gobierno no está muy bien coordinado al evitar “crear” nuevos proble mas políticos (recordemos también la designación por decreto de los jueces de la Suprema Corte, o el proyecto de Reforma Política, entre otros).

En lo económico pasa lo mismo. El año pasado, a pesar de que los ajustes tarifarios (porque efectivamente son ajustes) fueron aceptados por la mayoría como necesarios, el gobierno falló no una, sino dos veces en lograr un consenso general al no comunicar correctamente (políticamente) los alcances del aumento y al no plantear las audiencias públicas tal como lo dice la Ley. Queda claro que no estamos hablando de lo económico en sentido estricto, sino del manejo político de la agenda pública por parte del gobierno.

Estas situaciones erosionan con el tiempo la confianza que una gran mayoría depositó en la idea de cambio que dice representar la coalición gobernante. No olvidemos que éste es un año electoral, y la interpelación de las urnas es un arma de doble filo: puede confirmar una continuidad, pero al mismo tiempo remover el tablero y obligar al gobierno a replantear sobre la marcha (otra vez, y van...) medidas políticas en un escenario que ya no aceptará pasivamente “errores de principiantes”. Esto va a contramano del objetivo de un gobierno imperiosamente necesitado de generar condiciones de certidumbre política, jurídica y económica, sobre todo cuando se requiere urgentemente de inversiones significativas para el crecimiento.

La gestión de gobierno implica una dimensión de lo político, una clara preponderancia de la virtud política que ponga en juego los resortes instrumentales de la diversa gama de situaciones prácticas, de los conflictos diarios que la realidad impone. Gobernar no sólo es administrar, sino fundamentalmente prevenir, anticiparse a los problemas antes de que aparezcan en toda su dimensión. En esa compleja dinámica, la habilidad política debe destacarse puesto que es justamente la que ofrece las condiciones para la implementación de cualquier plan de gobierno.

En este aspecto, el gobierno nacional está dormido. No sólo porque ofrece en bandeja a la oposición argumentos muy fuertes para criticarlo (y es lógico que esto suceda, y en algunos casos es además correcto) sino también porque socava la confianza del ciudadano común; cuando un gobierno pierde confianza, el lazo con la sociedad es tan débil como difícil de robustecerlo.

Es necesario que los cuadros políticos sean más tenidos en cuenta por Macri, y no dejarse llevar exclusivamente por una mirada técnica o práctica de la gestión, que puede ser correcta pero que deja de lado las consecuencias políticas de toda acción de gobierno .



* Estudiante de la Lic. en Ciencia Política y Gobierno - UCES Rafaela