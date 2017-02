A Todorov siempre le quedará París Notas de Opinión 26/02/2017 Redacción Los pensadores Tzvetan Todorov y Zygmunt Bauman fallecieron recientemente. Ambos acudieron a la cita de su tiempo con honestidad y espíritu crítico para desempeñar con altura de miras la exhortación de Hegel: "atrapar su tiempo en pensamientos".

Por Antonio Robles Ortega (*)





"Malgré les islamistes", los terroristas de Bataclan y Charlie Hebdo, a pesar de las huestes eurófobas de Le Pen, pese a la traición de los intelectuales, de muchos de ellos, frente a su compromiso histórico de verdad sin paliativos, el escritor y filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, fallecido hace escasos días, había cerrado su obra maestra con un canto a la ciudad de la luz. El autor de "El hombre desplazado", el apátrida sin país, identificó simbólicamente en su propia experiencia biográfica el drama del hombre del siglo XX. Hace unas semanas también nos dejó Zygmunt Bauman, el sociólogo de origen polaco a quien debemos igualmente la expresión "modernidad líquida" como diagnóstico de un tiempo y de una sociedad sin valores sólidos sobre los que anclar la singladura de nuestras vidas.

Ambos acudieron a la cita de su tiempo con honestidad y espíritu crítico para desempeñar con altura de miras la exhortación de Hegel: "atrapar su tiempo en pensamientos". Noble y difícil tarea la del intelectual comprometido, recoger el órdago de Ortega cuando decía "lo que nos pasa es que no sabemos lo que pasa".

Como el búho de Minerva, sendos gigantes del pensamiento han levantado su vuelo al atardecer del siglo y se han despedido de nosotros dejándonos la lucidez de sus palabras sobre el tiempo que les correspondió vivir.

El hombre sin país, desplazado de su propia identidad búlgara, víctima que huye del totalitarismo soviético y sus tentáculos en los países satélites, Todorov es la metáfora de tantas víctimas de la barbarie del poder. Decía Edgar Morin que en la primera mitad del siglo XX Europa había conocido las formas más horribles de la barbarie humana: la barbarie del capitalismo, la barbarie soviética, la barbarie nazi. Por eso, cuando en mis clases sobre la Unión Europea las sirenas del euroescepticismo intentan seducir a mis alumnos a babor y a estribor, les invito a recordar ese tiempo pretérito en el que, tras la fratricida segunda guerra mundial, se firmó el Tratado de París, un 18 de abril de 1951, abriéndose de esta forma una larga primavera de paz y colaboración entre países que llega hasta nosotros.

Crítico sin paliativos frente a cualquier forma de sinrazón y de absurdo, Tzvetan Todorov describe en la segunda parte de su obra la sensación de desarraigo y extrañeza con que los ciudadanos de Francia acogen a las víctimas de la barbarie totalitaria del comunismo, la cobardía de los intelectuales marxistas que miran hacia otro lado, como denunciara Benda en La Trahison des Clercs, y justifican a los victimarios en nombre de una supuesta causa suprema o interés colectivo, en nombre de la revolución universal de los explotados. Si bien es cierto que este reproche no puede extenderlo el hombre desplazado (¡qué semejanza con el refugiado de nuestros días!) a todos ellos, pues algunos tuvieron la valentía de decir en el momento oportuno "no soy de los vuestros" y denunciar las atrocidades del poder totalitario.

Esta invocación al deber de responsabilidad de los artistas, de los escritores, de los intelectuales en general continúa latiendo en la tercera parte de "El hombre desplazado" en la que Todorov procesa su experiencia como visitante en Estados Unidos. Un viaje que, sin proponerse explícitamente la descripción sociopolítica de las instituciones estadounidenses al estilo de lo que había desarrollado Tocqueville en "La democracia americana", sirve a Todorov como pretexto para pasar de nuevo el cepillo a contrapelo a la ideología ultraliberal, para señalar el quiebre del sistema que libró la batalla al totalitarismo en el siglo XX.

En nombre del humanismo que recorre la espina dorsal de toda su obra, desenmascara las nuevas falacias del hombre víctima que, por haberlo sido en el pasado, se creen con derecho absoluto a quejarse de todo, a protestar y a exigir constantemente la reparación de su dolor, hasta el punto de que este nuevo rol social ha llegado a convertirse en el nuevo ideal que desplaza en Estados Unidos al self-made man. Corrupción y perversiones a pequeña escala acompañan a las sociedades democráticas al parecer inevitablemente, a las instituciones que las articulan, a las personas que las conforman, frente a lo que se impone una permanente tarea crítica y regeneradora sin tregua.

Como aquel joven Cándido que diera vida al famoso relato filosófico de Voltaire, la singladura vital de Tzvetan Todorov ha cumplido su periplo literario traspasando continuamente las fronteras de las disciplinas, ha sobrevolado con ojo crítico ideologías y países, sus miserias y grandezas a lo largo y ancho del tiempo y el espacio que le tocó vivir, para volver a cultivar finalmente su jardín interior en la ciudad de París. Cuentan que le gustaba pasear cerca de la casa donde vivió Descartes para evocar y compartir con su recuerdo la fórmula mágica de su efímera felicidad: la libertad de no pertenecer a ningún lugar.

No por casualidad, antes de morir, Todorov nos regaló con sus manos temblorosas su obra póstuma, "El triunfo del artista". Quienes hemos paseado por la orilla izquierda del río Sena durante años buscando pequeños tesoros en los buquinistas domingueros, imaginamos la frágil figura del pensador búlgaro entre los curiosos que exploran libros antiguos. Plagiando una vez más las palabras del protagonista de Casablanca, me habría gustado decirle que siempre tendremos París, como emblema de tantos sueños pendientes de realización.



(*) El autor es filósofo y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada de España. Es autor de "Diez céntimos de libertad" (Ediciones Clásicas, Madrid 2015). Publicado en diario El Mundo de España.