Por edad de imputabilidad

Luego del homicidio de Brian Aguinaco de 14 años, a manos de otro menor, en los primeros días de enero desde Cambiemos se anunció que se reformaría el régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Pero la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo descartó, y el proyecto oficial de reforma no incluirá cambios en la edad.



"NO FUE SORPRESA"



Da cuenta hoy Diario Registrado que en el Gobierno dicen que "no fue una sorpresa" el rechazo a la baja de la edad de imputabilidad de la mesa, en la que estuvieron Unicef, la Defensoría General de la Nación y reconocidos juristas y académicos.



MODIFICACION DE LA LEY



"Lo principal es modificar la ley actual y dejarla atrás", dijo Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia. No obstante, reconoció que "el tema de la edad es central" en el nuevo esquema que quieren en el Ejecutivo.



HAY CONSENSO



Con la posibilidad de bajar la edad descartada -al menos en el anteproyecto-, en el Ejecutivo destacan el consenso logrado hasta ahora en la idea de modificar el Régimen Penal Juvenil en otros aspectos.



En ese sentido, en el ministerio de Justicia se trabaja en "un sistema de reinserción social" de los menores que incluye medidas educativas, deportivas y de salud para chicos con abusos de drogas y alcohol.



Y desde el Gobierno se reconoce que "lo que quedaría trunco es encerrar a los chicos que cometan delitos graves. Si un menor de 16 comete una violación va a hacer un tratamiento ambulatorio. La imputabilidad actual no permite responsabilizarlo, por lo que no se lo puede sancionar".