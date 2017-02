Doce muertos en un choque de micros en ruta 33 Gran Rosario Policiales 25/02/2017 Por: Javier Alfonso Los vehículos pertenecen a la empresa Monticas que emitió un comunicado. El gobernador Miguel Lifschitz firmó un Decreto que estableció al día de ayer, viernes 24 de febrero, como día de duelo en todo el territorio provincial. Debido a la magnitud de los hechos, el Ministerio de Gobierno pidió dadores voluntarios de sangre.

Ampliar FOTO LA CAPITAL GRAN ROSARIO. El choque fue en forma frontal entre dos colectivos Monticas que circulaban por la Ruta Nacional 33, a la altura de la localidad de Pérez.

ROSARIO, 25 (NA). - Doce personas murieron ayer en un choque frontal de colectivos ocurrido en la Ruta Nacional 33, a la altura de la localidad santafesina de Pérez, en la zona del Gran Rosario, en tanto más de 20 resultaron heridas, seis de las cuales se encontraban en grave estado.

El accidente se produjo poco después de las 11:00 en el km 779 y los colectivos involucrados pertenecen a la firma Monticas, que cubre los trayectos Casilda-Rosario y Rosario-Zavalla.

El choque se habría producido como consecuencia de una mala maniobra de alguno de los conductores o a causa de que uno de los colectivos reventó un neumático, se pasó de carril y chocó de frente con el otro.

Los conductores de ambos vehículos forman parte de la lista de víctimas fatales, y los 34 pasajeros que resultaron heridos fueron trasladados a los hospitales de Emergencia Clemente Alvarez (Heca), Provincial, Centenario y Eva Perón de Rosario y Granadero Baigorria.

El director de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, dijo a la prensa que "por el momento no se habían determinado las causas" del siniestro.

Por el hecho interviene la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal Walter Jurado. "La Policía Científica secuestró el tacógrafo de los vehículos involucrados, se va a peritar con el personal idóneo para que me informe a qué velocidad circulaban", explicó el fiscal en declaraciones al canal de noticias TN.

Y agregó: "El accidente se produjo en una recta muy larga donde no hay ninguna clase de obstáculos que pudo haber influido en una maniobra violenta de los colectiveros".

Por la tarde, el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, firmó el decreto 0347/2017 que establece al viernes 24 de febrero como día de duelo en todo el territorio provincial a causa de la tragedia carretera.

"Ante este penoso suceso, el pueblo y el gobierno de la provincia acompañan con su solidaridad y pesar el dolor de los familiares de las víctimas", resaltó el decreto.

En tanto, la empresa de transporte Monticas, a la cual pertenecen los dos colectivos que protagonizaron el accidente, emitió un comunicado en el que expresó su consternación sobre el choque.

La compañía señaló que "los colectivos, ambos modelos 2012, contaban con todas las inspecciones técnicas oficiales; habilitaciones al día y estaban en óptimas condiciones de operación".

Además en el comunicado indicaron que los "directivos de la empresa se hicieron presentes en el lugar del hecho y están a disposición de los pasajeros afectados y sus familiares para brindar toda la asistencia necesaria, al tiempo que colaboran con la Justicia a los fines de contribuir a establecer las causas de este hecho que provocó una profunda consternación".

Al lugar del hecho acudieron efectivos de la Unidad Regional N° 2 de la Policía provincial y de Gendarmería Nacional.



DIA DE DUELO

El gobernador Miguel Lifschitz firmó el Decreto 0347/2017 que estableció al viernes 24 de febrero como día de duelo en todo el territorio provincial. “Ante este penoso suceso, el pueblo y el gobierno de la provincia acompañan con su solidaridad y pesar el dolor de los familiares de las víctimas”, indica el Decreto.

Al mismo tiempo, desde España, el presidente Mauricio Macri a través de la red social Twitter, tuvo palabras de aliento sobre lo ocurrido: "Acompaño -escribió el Presidente- el dolor de las familias y amigos de las víctimas del terrible accidente de Santa Fe, que nos entristece a todos".



DADORES

DE SANGRE

El Ministerio de Salud de la provincia, junto a la secretaría de Salud de la municipalidad de Rosario, informaron que las personas heridas en el siniestro vial producido este viernes en la Ruta Nacional 33, que debieron recibir soporte transfusional, lo hicieron por el stock de unidades de sangre generadas por donaciones voluntarias de toda la provincia.

No obstante, debido a la magnitud de los hechos, se solicita preventivamente que todos aquellos que deseen donar sangre, se acerquen hoy sábado de 8 a 11 horas al Hospital Centenario, al Hospital Provincial de Rosario, y el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.