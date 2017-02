La economía santafesina cayó 1,5% durante 2016 Locales 25/02/2017 Redacción SEGUN INFORME DE LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE

En el transcurso del cuarto trimestre de 2016, la actividad económica de la provincia de Santa Fe “volvió a mostrar señales de mejora con un incremento de 0,8%”, sostiene el informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que elabora el Indice Compuesto de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe (ICASFe). Consigna, asimismo, que la variación mensual de diciembre respecto del mes anterior, fue de 0,1%.

La economía provincial finalizó el año 2016 con una baja interanual de -1,5% (diciembre de 2016- versus diciembre de 2015). Además, “una mirada hacia el interior período permite concluir que el segundo trimestre fue el peor de los últimos 8 años en términos absolutos”. En total, la caída del primer semestre fue de 2,8% y aunque no pudo revertirse totalmente, se observa el comienzo de una recuperación en la segunda mitad del año, expresa el CES.

El informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe se conoció el mismo día en que el INDEC señaló que la actividad económica cayó 2,3% el año pasado en forma interanual, tras una baja del 0,1% que se registró en diciembre último con relación al mismo mes de 2015.

El documento de la entidad santafesina pone foco en la mayor actividad que tuvieron algunos sectores como la venta de maquinaria agrícola, el patentamiento de nuevos vehículos, el consumo de cemento, la venta de hidrocarburos para la industria y el transporte; la faena de ganado bovino y porcino, y el consumo de gas industrial, entre otros. En tanto otros, como la venta en supermercados, siguieron cayendo.



En 2016 siete de las catorce series que integran el ICASFe presentaron variaciones acumuladas positivas. Adicionalmente, tres de estos indicadores lograron compensar cifras negativas registradas durante el primer semestre del año.

El ranking de crecimiento anual fue encabezado por las ventas de maquinaria agrícola, que comenzaron a crecer desde el inicio del año y acumularon una expansión total de 55,4%. Cabe destacar que el punto de partida considerado se

corresponde con un nivel histórico particularmente bajo.

A continuación en la tabla siguen dos indicadores de inversión en bienes durables, el patentamiento de vehículos nuevos con un acumulado anual del 24,4%, y el consumo de cemento portland con una tasa del 11,1%.

La reactivación de sector agroindustrial se hizo visible en muchas de las variables. El consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte obtuvo un saldo de 10,9%; la molienda de oleaginosas consiguió reponerse durante la segunda mitad del año luego de una caída del 16,2% en los primeros seis meses.

La faena de ganado bovino y porcino mostró un recorrido similar y consiguió finalizar el año con un crecimiento de 7,2%. Por el contrario, la producción láctea cayó un 19,7% durante el primer semestre de 2016, presentó una leve mejora durante el tercer trimestre, pero terminó 2016 con una tasa acumulada neta de 17,0%.

El consumo de gas industrial revirtió la caída del primer semestre (-2,9%), llegando a diciembre con un acumulado neto del 2,7%. Por su parte, el consumo de energía eléctrica industrial cerró el período con una caída del 11,3% según

estimaciones propias. Esto, a pesar de que algunas actividades del sector mostraran mejoras en los últimos meses.

Los puestos de trabajo registrados se mantuvieron con cierta estabilidad, registrando una variación acumulada del -0,4%. En la misma línea pero con mayor intensidad, la demanda laboral no logró recuperarse y su medición final quedó en -12,7%. Las remuneraciones reales, que se habían reducido en 8,8% al primer semestre del año, cerraron 2016 con un caída neta de -3,7%. Las ventas en supermercados terminaron al pie de la tabla (-17,1%), siendo el consumo uno de los elementos con menor evidencia de reactivación.

Finalmente, los recursos tributarios provinciales no pudieron revertir la caída acumulada en el primer semestre y su saldo neto para 2016 fue del -3,5%.