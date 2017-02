Feriado largo: algunos servicios limitados y casi sin negocios Locales 25/02/2017 Redacción El municipio dispuso un cronograma especial para la recolección de residuos y para el transporte público. Quirófano y Punto Verde vuelven a funcionar el miércoles 1 de marzo. En tanto, más de un 80% de los negocios adheridos a Paseo del Centro decidieron no trabajar en todo el fin de semana largo.

Siempre que se aproxima un feriado largo la gente se pregunta qué va a pasar con los servicios, los comercios, el minibús... todo lo que, de alguna manera, "altera" el día a día tradicional, y que interfiere en algunas actividades.

Por eso, ayer el servicio de recolección domiciliaria que realiza la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Servicios Públicos informó que por el fin de semana largo de Carnaval el domingo se sacan los residuos biodegradables, en tanto que el lunes no hay recolección de ningún tipo. Además se comunicó que se vuelven a sacar los residuos de cocina el martes.

La recolección Especial de Residuos corresponde al sector 4 que abarca los barrios 9 de Julio, Guillermo Lehmann, San José, Güemes, Martín Fierro, Fasoli, Villa Dominga, Independencia, Malvinas Argentinas y Barranquitas.

Los residuos provenientes del desmalezado o corte de césped, deben estar embolsados y las bolsas atadas, debiendo permitir su fácil manejo por parte del personal afectado al servicio. En tanto, las ramas tienen que estar atadas en manojos pequeños y manipulables. Los residuos deberán ser depositados en las aceras el martes para ser recolectados.

Por otro lado, el Quirófano Móvil Municipal se ubicará a partir del miércoles 1 de marzo en el barrio Monseñor Zazpe, frente al CIC, en Francia y Zaffetti. Los vecinos pueden solicitar la castración y la vacunación antirrábica de sus perros y gatos, tanto machos como hembras. Cabe aclarar que aquellos que lleven a sus mascotas deberán completar una planilla con sus datos personales para autorizar la operación.

En tanto, el Punto Verde Móvil funcionará en el barrio Villa del Parque el miércoles 1 y jueves 2 de marzo en Deán Funes 700, de 8 a 12.

Para aquellos que utilizan con frecuencia el Transporte Público de Pasajeros, vale destacar que funcionará de domingo a martes de 7 a 22. Las Líneas 1 y 4 tendrán una frecuencia de 30 minutos, la 2 y 3 de 45 y la 5 de una hora.



¿QUE PASA CON LOS NEGOCIOS?

Como sucede siempre en este tipo de feriados que no son denominado "fuertes", muchos comercios abrirán sólo por la tarde, mientras que algunos deciden sumarse al feriado.

Los supermercados abrirán de 9 a 13 el lunes y martes, el domingo como ya es sabido, no trabajarán. Según pudo constatar LA OPINION, algunas de las grandes cadenas de electrodomésticos que hay en la ciudad abrirán, mientras que otras (las menos) decidieron cerrar también.

En tanto, con un llamado al Centro Comercial desde este Medio, se ha constatado que aquellos locales que están adheridos a Paseo del Centro (son alrededor de 60 firmas) decidieron no abrir en este feriado largo. Más de un 80% de los negocios no va a atender. "Es importante recordar que aquellos locales comerciales que quieran abrir deberán tener en cuenta las normas legales vigentes en materia laboral", expresaron desde la Institución.