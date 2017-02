"Advertimos un cúmulo de errores del macrismo" Locales 25/02/2017 Redacción El diputado nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador tocó diversos temas en su visita a nuestra cuidad. Habló de las elecciones y de cómo ve al partido en la provincia de Santa Fe.

FOTO LA OPINION DEL FRENTE. Alejandro Grandinetti junto a Eduardo Romagnoli.

El diputado nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador, visitó la Redacción de LA OPINION y se dispuso a hablar de diversos temas que atañen la realidad nacional.

Tras una recorrida que hicieron por la provincia, más exclusivamente en Esperanza donde presenciaron distintos actos, Grandinetti se dispuso a hablar de la realidad nacional y de todos los temas políticos que engloban el mandato del presidente Mauricio Macri: "estamos advirtiendo un cúmulo de errores por parte del macrismo en algunos temas importantes. A nosotros nos preocupa que tenga siempre el mismo sesgo, y cuando uno repasa cuando tuvieron que reconocer un error o dar una marcha atrás, era porque querían abreviarse un procedimiento por parte del Estado porque querían evitarse por ejemplo no discutir en el Senado de la Nación los pliegos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. En el tema del Correo no pasar por los organismos del Estado, mantenerlo en secreto y otros tantos más", dijo en primera instancia el diputado.

En cuanto a las elecciones que se aproximan, el periodista dijo que nota "muy bien" al partido, en un proceso de construcción dentro de los 4 espacios que hoy mantiene el Frente. Dijo que ve el voto algo "fragmentado", pero que es algo muy normal teniendo en cuenta el crecimiento que tuvieron dentro de la provincia.



JUBILADOS

En relación a la modificación al cálculo de movilidad de jubilaciones que instaló Macri dijo que es una decisión "insensata, injusta e ilegal". "Hoy se habla más del WhatsApp de Massa que de las atrocidades que está haciendo el Presidente de la Nación. Creo que hay una intención de modificar un poco las cosas y de ocuparnos realmente de lo alertante que es este tema. "El macrismo proyecta ahorrar uno 830 millones por mes y alrededor de 10.700 en el año, a costa de los que menos tienen, en vez de cobrarle la deuda por el Correo Argentino a la familia del presiente", añadió el legislador.

Acompañando a Grandinetti, estuvo presente Eduardo Romagnoli, presidente de Rosgan, quien se refirió a la crisis que afrontan hoy los productores en nuestra provincia: "creo que hay que elaborar un plan y ejecutarlo, llevarlo a cabo. Algo que no se ha hecho en nuestra provincia y que tampoco se advierte desde la Nación. Hay muchos productores complicados y esto no es producto de ahora, sino de 60 años a esta parte, donde siempre tenemos los mismos problemas", dijo Romagnoli al respecto.