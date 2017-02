Macri en España: "No se sale del populismo de un día para otro" Nacionales 25/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente Mauricio Macri subrayó ayer desde España que "no se sale del populismo de un día para otro", ya que se trata de "un proceso de autopurificación", al tiempo que destacó que "la Argentina quiere desarrollarse y ser parte del mundo". "No se sale del populismo de un día para el otro. Esto es un proceso de cambio cultural en el cual hay debates todos los días y lo bueno es que esta vez es distinto, es sano, es como un proceso de autopurificación en el que estamos capitalizando el aprendizaje de todos estos años", sostuvo el mandatario.

Al inaugurar en Madrid el Foro "Invertir en Argentina", organizado por el diario El País y el Grupo Prisa, el jefe de Estado valoró el "talento" y la "innovación", a la vez que agregó: "Tanto despelote que armamos tantos años nos ha hecho más creativos".

"Si realmente creemos que tenemos capacidad emprendedora, talento, capacidad de innovación, sumado a todos los recursos que tenemos, pongámoslo de manifiesto desarrollándolos, modernizándonos y siendo parte del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento", manifestó el líder del PRO. Y agregó: "Muchos me preguntan por qué esta vez la Argentina no va a volver a sorprendernos negativamente. Hay que entender el proceso. No es algo que inventé yo. Los argentinos dijeron ´basta de engañarnos, de echar la culpa al mundo de lo que pasa, del papel de víctimas, del nacionalismo autocompasivo´".

Más tarde, en el Teatro Real de Madrid el mandatario recibió el premio "Nueva Economía al Desarrollo Económico y la Cohesión Social" de manos de su par español, Mariano Rajoy, y afirmó: "Todos saben que hemos tenido muchos avatares en los últimos años, que desembocaron en una crisis muy profunda en 2001 y después un proceso político muy conflictivo, después del cual los argentinos sentimos que hemos crecido, y que aprendimos de nuestros errores".

Asimismo, la agenda de Macri incluyó una reunión con la jefa de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, quien destacó que la Argentina se ha convertido en "un socio trascendente". En ese sentido, la costarricense ponderó "el compromiso" del jefe de Estado por "profundizar la relación de la Argentina con el espacio iberoamericano".

El Presidente también mantuvo un encuentro con el fundador y líder de la empresa de energía fotovoltaica Lightsource Renewable, Vicente López Ibor, que le anunció que radicará una empresa dedicada al mercado del big data y la producción de baterías.

Finalmente, Macri también se reunió con el jefe de la Fundación Telefónica, César Alierta, con quien acordó la realización de una próxima reunión en Buenos Aires para la presentación de una plataforma de educación digital.

Como últimas actividades oficiales, este sábado mantendrá un encuentro con el expresidente de España José María Aznar y con el titular de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó y visitará el nuevo estadio del club Atlético de Madrid que será inaugurado este año.