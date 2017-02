La UCR debate sobre su papel en Cambiemos Nacionales 25/02/2017 Redacción Busca consensuar la agenda parlamentaria y empezar a hablar de elecciones

Ampliar FOTO NA RADICALES. En el centro del país discuten cómo jerarquizar su rol en la alianza gobernante.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Unión Cívica Radical (UCR) inició ayer en Villa Giardino, Córdoba, su tradicional encuentro de autoridades y legisladores, al que también fueron invitados gobernadores, funcionarios e intendentes, con el objetivo de comenzar a sentar las bases de la estrategia electoral y fijar la agenda parlamentaria del año. La cumbre radical concluirá hoy y se espera la difusión de un documento final, que será presentado ante el presidente Mauricio Macri antes de su discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo.

"Somos el único partido popular capaz de generar estas instancias de debate en el marco de un año electoral, pero donde también vamos a discutir la agenda del parlamento, donde nuestros diputados y senadores llevan adelante un papel fundamental para dotar de herramientas al Gobierno que le permitan llevar adelante buenas políticas públicas", resaltó el presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral.

Entre los asistentes a la primera jornada estuvo el exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, quien fue desplazado por Macri a fines del año pasado, además del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador; los legisladores Ángel Rozas y Mario Negri; la presidenta de la Convención Nacional, Lilia Puig de Stubrin, y el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Ramón Mestre, entre otros.

"La UCR tiene una necesidad histórica de devolver la política al gobierno nacional, para cuidar al Gobierno, pero también para cuidar al Presidente, a nuestro propio partido y al proyecto de Cambiemos", enfatizó Morales.

A su turno, Mestre destacó "la importancia de ratificar la identidad de la UCR" para fortalecer a Cambiemos. Negri, en tanto, señaló: "El desafío es anticiparnos a lo que va a pasar mañana, o pasado, el mes que viene e inclusive el año que viene". "Cambiemos representa un modelo nuevo de coalición donde conviven la gestión y la política. No seguir en Cambiemos sería volver al pasado", remarcó el presidente del interbloque oficialista en Diputados.

En su discurso en el hotel Luz y Fuerza local, Negri afirmó: "La UCR hizo un aporte fundamental en la gobernabilidad de este primer año de gestión: frenamos el populismo, recuperamos la República y la división de poderes. El saldo es absolutamente positivo". Además, destacó que Cambiemos "fue capaz de unirse para evitar la continuidad del populismo" y, en ese marco, -dijo- la UCR "tuvo un papel decisivo".

El encuentro denominado "Preparados para consolidar el cambio" tuvo charlas en las que se analizaron la realidad política nacional e internacional y la economía. La reunión radical se da en momentos en que sectores del partido reclaman mayor participación de la UCR en las decisiones del gobierno, liderado por el PRO.



RECLAMOS DE

ALFONSIN

El socio fundador de Cambiemos Ernesto Sanz no estuvo en Córdoba porque acompañó a Macri a su gira por España; mientras que tampoco estuvo el diputado Ricardo Alfonsín, que se recupera de una operación coronaria, aunque sí mando a una comitiva para expresar sus reclamos en la cumbre, luego de haberse diferenciado del oficialismo durante las últimas polémicas por el acuerdo con el Correo Argentino y el cambio en el cálculo del aumento de las jubilaciones.

Este miércoles, Alfonsín y Juan Manuel Casella propiciaron una reunión en el Comité Nacional de la que salió un documento con la postura del sector, que considera que "la UCR se ha convertido en un partido sin voz, sin opinión conocida, sin comunicación con el pueblo y así resigna su función conductiva y desprotege al hombre de a pie".

"Las relaciones con el gobierno se encauzan por vías no institucionales y por intermedio de dirigentes que no fueron designados formalmente", señaló el grupo, que planteó su postura en el encuentro cordobés. Y agregó: "Cambiemos fue una coalición electoral ganadora, que no se convirtió en una coalición de gobierno. En el mejor de los casos, algunas veces opera como coalición parlamentaria".