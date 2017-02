Sensaciones y sentimientos Información General 25/02/2017 Redacción Silvio Rodríguez y el fútbol

En los prehistóricos tiempos en que ¡ni siquiera había televisión! la familia se reunía los domingos una hora o dos después del almuerzo en la cocina de la casa y por radio seguía atentamente cerca del aparato -no se entiende lo de la cercanía, ya que desde más lejos igual se escuchaba- el relato de lo que acontecía en la cancha y, cuando ocurría el suceso más querido -el gol del equipo favorito de la familia- aparecían los saltos y el abrazo colectivo con que las dos generaciones lo celebraban.

Eran tiempos de Bernardino Veiga y muchos otros, donde se destacaba el culto estilo de Fioravanti (Joaquín Carballo Serantes). Eran dos horas o más en que nadie se apartaba de la zona de influencia de las radios -a válvulas y eléctricas- ya que se jugaban todos los partidos al mismo tiempo, y había momentos en que todos sufrían (mos) cuando escuchábamos que el tiro al arco del delantero contrario, pasaba “rozando el travesaño” (con la televisión, muchos años después, nos dimos cuenta de que pasaba mucho más lejos y que los relatores de entonces, eran los que hacían interesantes los partidos cuando los jugadores veían la pelota de lejos y casi no se generaba peligro frente a los arcos.

La información se completaba viendo las revistas de los clubes grandes, donde veíamos en series de fotos -en blanco y negro- las jugadas principales y nos explicaban por qué nuestro equipo había perdido a pesar de haber jugado “tan bien”, y debido además porque los árbitros, que eran siempre parciales, perjudicaban sistemáticamente a nuestro equipo y sólo por castigo a su gran popularidad.

Los lunes después del fútbol no eran aptos para pasar por la esquina donde había hinchas del equipo que superó al nuestro, ellos hacían gala del mayor ingenio de entonces preguntándonos si no nos habían indigestado los “pepinos” que no habían hecho comer.

Los martes llegaba la calma, a pesar de que el fútbol siempre dio material para toda la semana.

En esos tiempos remotos ¡iban hinchas de los dos equipos! a la cancha, armados sólo de incisivos cánticos dedicados a las falencias del equipo ocasionalmente contrario, que respondían con la “feroz” respuesta en iguales términos desde la otra tribuna. A la salida (estamos hablando siempre de la lejana antigüedad) padres e hijos menores (todos, en realidad) volvían a su casa en las mismas condiciones de salud con que habían salido, salvo los que debían agachar la cabeza por el deshonor de haber perdido y por eso quedaban con intenso dolor de cuello.

A esta altura del partido (nos referimos al paso del tiempo) surgen la comparación y la puesta en valor de las circunstancias, al ver desde este presente las circunstancias que rodean este juego tan nuestro que, es bueno recordarlo, sigue estando catalogado como deporte.

Muchos lectores ya deben haber pensado en la palabra “inocencia” porque hemos evocado esos otros tiempos. Otros, pensando en situaciones que hoy se consideran “cotidianas y normales”, lanzan otro vocablo que está al límite del insulto; consideran que intentar volver a aquello es una actitud que revela ingenuidad, y dicen que esa postura es una cosa propia de nostálgicos tontos que se refugian en otros tiempos ya superados: hoy el fútbol es otra cosa, dicen inflando su concepto con la fuerza de su seguridad interior.

Pero no nos pueden negar que el paso del tiempo debe incluir también una superación de modos y costumbres y promover asimismo una mayor integración entre personas, que es lo que somos.

No sabemos si Silvio Rodríguez jugó al fútbol, ni siquiera si lo ve por televisión; pero él, comparando los dos períodos resumiría la situación diciendo “han echado basura en mi verde jardín, en mi sábana blanca han echado hollín; si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar”.