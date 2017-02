Ceschi Información General 25/02/2017 Redacción Leer mas ...

No violencia de Jesús



"La no violencia: un estilo de política para la paz" fue, como sabemos, el lema de la 50 Jornada Mundial de la Paz (01.01.2017). En él Francisco dedica un espacio al mo­delo supremo de no violencia: Jesús. Veamos:

"También Jesús vivió en tiempos de violencia. El enseñó que el verdadero campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano: 'Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos' (Mc 7,21). Pero el mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una respuesta radicalmene positiva: él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos (cf Mt 5,44) y a poner la otra mejilla (cf Mt 5,39). Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus acusadores (cf Jn 8,1-11) y cuando, la noche antes de morir, dijo a Pedro que envainara la espada (Mt 26,52), Jesús trazó el camino de la no violen­cia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz y destruyó la enemistad (cf Ef 2,14-16) Por esto, quien acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación, según la exhortación de san Francisco de Asís: 'Que la paz que anunciáis de palabra la tengáis en mayor medida en vues­tros corazones'.

"Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de la no violencia. Esta -como ha afir­mado mi predecesor Benedicto XVI- 'es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia y, por tanto, sólo se puede superar esta situa­ción contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este plus viene de Dios. Y añadía: 'Para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene mie­do de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad".