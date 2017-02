Alerta AFIP

Como respuesta a varias consultas de ciudadanos que pudieron ser engañados en su buena fe, la AFIP informa que no efectúa llamados telefónicos sobre supuestos concursos vigentes o posibles deudas a cancelar; identificando cuentas para efectuar depósitos. Alertamos a todos, para que estén atentos y no respondan contactos solicitando pagos injustificados.

Junto a sus pares de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), el Ombudsman de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó ayer viernes de una reunión con la Comisión Directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde abordaron diferentes temas, entre ellos los aumentos de las tarifas, la Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y los alquileres.

Mañana domingo, por la mañana, se producirá un eclipse de sol: la luna transcurrirá parcialmente frente al sol, produciéndose el primer contacto a las 9.30, el medio será a las 10.49 y la salida total de la luna sucederá a las 12.18. Se aconseja no observar de manera directa este fenómeno.