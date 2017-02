Jaguares debutan en el Súper Rugby

Los Jaguares estarán debutando este sábado en el Súper Rugby y será en Sudáfrica ante Kings, desde las 12.15 hs. (ESPN 2 y ESPN Play). Para esta segunda temporada de la franquicia argentina, el objetivo está puesto no sólo en mejorar la producción del 2016, sino en soñar con conseguir un lugar entre los ocho mejores para la segunda rueda. Claro que ese camino es largo y el equipo comandado por Raúl Pérez deberá afrontar 15 partidos de extrema exigencia que comenzarán este sábado.

Para esta primera fecha el entrenador del conjunto argentino definió quienes serán los titulares que arrancarán este nuevo campeonato, sabiendo que no cuenta con su equipo ideal. De esos 15 que tenía en mente el pasado 9 de enero, cuando comenzó la pretemporada en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club, no podrá contar con más de la mitad, entre bajas por lesión y otros que rescindieron su contrato.

Por decisiones contractuales se fueron de Jaguares Facundo Bosch, González Amorosino y Facundo Isa; mientras que ocho jugadores no estarán por lesiones: En la primera línea se dan las bajas de Ramiro Herrera y Nahuel Tetaz Chaparro. En la segunda, Javier Ortega Desio y Tomás Lavanini. Juan Manuel Leguizamón como tercera línea. Martín Landajo no jugará en todo el campeonato por una fractura en el peroné. Entre los backs se dan otras lesiones importantes, como la de Juan Martín Hernández y Manuel Montero.

Como antecedentes, Jaguares jugaron ante Kings dos partidos en 2016. En Port Elizabeth ganaron por la 14ª fecha los Southern Kings, 29-22, y en Vélez, con goleada del equipo argentino por 73-27 en la 10ª jornada.

En la pasada edición del certamen Jaguares finalizó 12º en la tabla general con 4 triunfos y 11 derrotas (los éxitos argentinos fueron ante Cheetahs, Kings, Bulls y Lions).

El equipo de Jaguares para este debut formará con: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy, Felipe Arregui; Guido Petti y Matías Alemanno; Tomás Lezana, Pablo Matera, Leonardo Senatore; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Santiago Cordero, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Matías Orlando y Joaquín Tuculet.