Argentina XV vs Brasil en Ushuaia

En el marco de la cuarta jornada del Americas Rugby Championship 2017, este sábado 25 de febrero a las 17.30 (ESPN) se medirán Argentina XV con Brasil, con el referato del uruguayo Claudio Cativelli.

Además de las habituales variantes, el staff que comanda Felipe Contepomi determinó como novedad más saliente, la presencia de Emiliano Boffelli en el banco de eventuales relevos. De este modo, el multifuncional back de Duendes Rugby Club tendrá la oportunidad de volver a jugar oficialmente, tras haberse recuperado de la severa lesión sufrida en mayo pasado, jugando para Jaguares.

Argentina XV alistará a: Franco Brarda, Marcelo Brandi y Alejo Brem; Pedro Ortega e Ignacio Larrague; Mariano Romanini, Lautaro Bavaro (capitán) y Tomás de la Vega; Sebastián Cancelliere y Domingo Miotti; Franco Cuaranta, Tomás Granella, Segundo Tuculet, Germán Schulz y Juan Cruz González.

Suplentes: Gaspar Baldunciel, Facundo Gigena, Santiago Medrano, Franco Molina, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Juan Cappiello y Emiliano Boffelli.

El resto de la fecha: 15.40 hs. Chile vs Estados Unidos, en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago; 20.00 hs., Uruguay vs Canadá, en el Campus Municipal de Maldonado.



SEIS NACIONES. La tercera jornada del torneo de las Seis Naciones de rugby enfrentará el sábado a Escocia, que no podrá contar con su capitán Greig Laidlaw, con Gales, y a Irlanda, que recupera a su apertura Jonathan Sexton, con Francia. Hoy: Escocia vs Gales en Murrayfield (11.25 hs.) e Irlanda vs Francia en Dublín (13.50hs). El domingo se enfrentarán Inglaterra vs Italia (12.00 hs.), en Twickenham.