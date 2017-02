Agremiados anunció un paro y pone en riesgo la vuelta del fútbol

Mientras se realizaba en Ezeiza la Asamblea entre los dirigentes del fútbol argentino para destrabar varios temas y lograr que finalmente la pelota vuelva a rodar, Futbolistas Argentinos Agremiados anunció un paro de jugadores por la deuda que los clubes mantienen con ellos, "que en algunos casos completan los cuatro meses", y consideró que "no se encuentran dadas las condiciones para dar comienzo a la segunda parte de los Torneos organizados por AFA".

"Futbolistas Argentinos Agremiados considera que no se encuentran dadas las condiciones para dar comienzo a la segunda parte de los Torneos organizados por AFA, previstos en principio para el 03/03/2017 en el caso de Primera División, por lo cual comunicamos que los futbolistas retendrán tareas y no participarán en encuentros oficiales", manifestó la organización en una carta dirigida a Armando Pérez, presidente de la Comisión Normalizadora del Fútbol Argentino.

Además, solicitó que la AFA "retenga y garantice $ 260.000.000 para proceder a la cancelación de los salarios adeudados".

Enterados de esta advertencia, los dirigentes confían igualmente en poder reanudar el certamen el viernes 3 como habían acordado. En este sentido, Daniel Angelici dijo que "no aporta nada la posición de Agremiados. Perjudica a todos. Si el fútbol no arranca el 3 de marzo, se les genera mucho daño a los clubes".



Finalizó el FPT: Tras una larga demora por diferencias en uno de los artículos, el 87 (referido a la conformación de un comité de ética), la asamblea en el predio de Ezeiza de la AFA comenzó pasadas las 17 con 70 sobre 72 asambleístas. Faltó Talleres de Córdoba, mientras que Independiente no pudo presentar a su representante ya que debía estar Hugo Montaña, pero se presentó Hugo Moyano. En la Ordinaria, con 68 votos, una abstención y un dirigente que se retiró del recinto, se aprobó la rescisión del Fútbol Para Todos.

En la Asamblea Extraordinaria, se estableció el 29 de marzo como fecha de elecciones. Además, la FIFA objetó el artículo 87 del nuevo estatuto acerca de quién determinará la idoneidad de los candidatos, dejando de lado a la Conmebol. "Atenta contra los principios de gobernanza de FIFA", explicó Jair Bertoni, hijo de Daniel y director de FIFA enviado a la Asamblea.