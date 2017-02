Cruces por el paro docente Nacionales 25/02/2017 Redacción ENTRE LA CASA ROSADA Y LOS GREMIOS

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, criticó ayer el paro nacional de 48 horas que impedirá el comienzo de las clases, al señalar que los gremios docentes "toman de rehenes a los chicos que concurren a las escuelas públicas", mientras que CTERA defendió la medida de fuerza y rechazó tener una intención política.

Luego de que los maestros anunciaran el jueves pasado una huelga para el 6 y 7 de marzo próximos, De Luca pidió a los gremios "tolerancia, prudencia y que continúen abiertos al diálogo para que entre todos podamos solucionar este conflicto que afecta principalmente a los chicos".

En ese contexto, el viceministro del Interior defendió a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien propuso un incremento salarial del 18%, rechazado por los maestros de la provincia, y apuntó específicamente contra el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, a quien la gestión macrista vincula con el kirchnerismo.

Sobre la medida de fuerza de 48 horas, de Luca afirmó: "En democracia, aceptamos el reclamo de los trabajadores, pero lo que no podemos admitir es que Baradel priorice sus intereses políticos partidarios y tenga de rehenes a los chicos que concurren a las escuelas públicas".

Por su parte, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y también titular de Amsafe, Sonia Alesso, sostuvo que el paro "tiene una motivación fuerte" porque el salario de los maestros "no alcanza para llegar a fin de mes" y en un contexto en el que "los tarifazos y la inflación impactaron en el poder adquisitivo". "El Gobierno se equivoca al decir que el paro tiene una motivación política y se equivoca, también, el diagnóstico, al no advertir lo que esta situación significa de manera concreta para nosotros", enfatizó Alesso, en declaraciones a radio El Mundo.

La dirigente santafesina explicó que "en el caso de CTERA, que es la que convocó al paro, no hay paritarias ni cumplieron la ley" y dijo que "no hay diálogo roto (con el Gobierno nacional) porque ni siquiera lo convocaron". "La no convocatoria a paritaria nacional y el hecho de poner un techo salarial en la Provincia de Buenos Aires, es lo que cambió el panorama. El Gobierno lo sabe y es muy cínico al no reconocerlo", se quejó.

Los gremios de docentes nacionales pretenden un aumento salarial superior al 30% y reclaman que la Casa Rosada modifique su intención de no convocar a una paritaria nacional, ya que consideran que es necesario que se fije un piso de aumento salarial para todas las provincias.

Según el Gobierno, no se debería convocar a paritarias nacionales porque el año pasado firmó el compromiso para que los docentes ganen de manera automática al menos un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil que negocia el Ministerio de Trabajo.