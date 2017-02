La CGT salió al cruce de Cristina Nacionales 25/02/2017 Redacción La central obrera pidió que "no se haga un aprovechamiento político de la marcha".

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La CGT pidió ayer que "no se haga un aprovechamiento político" de la movilización convocada por la central obrera para el 7 de marzo próximo, luego de que la expresidenta Cristina Kirchner instara a sus seguidores a participar de la movilización.

El integrante del triunvirato cegetista Juan Carlos Schmid publicó un duro mensaje en Twitter, donde subió capturas de los mensajes de Cristina Kirchner sobre la marcha sindical y escribió: "Los trabajadores no necesitamos apoyo ni nadie que nos defienda".

Por su parte, su colega del triunvirato, Héctor Daer, pidió que "no se haga un aprovechamiento político" de la movilización convocada por la central obrera, luego de que la expresidenta instara a sus seguidores a marchar "junto a los trabajadores". El referente del gremio de Sanidad remarcó además la importancia de que no se "desvirtúen" las consignas de la movilización, luego del llamado que hizo la exmandataria a sus militantes para que no vayan a acompañarla a las puertas de los tribunales durante su declaración ante el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa "Los Sauces", sino que se sumen a la marcha de la central obrera con reclamos al Gobierno. "Me es indiferente (lo que dijo Cristina Kirchner). Nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de visto la marcha. No va a haber ningún aprovechamiento político. No hay que desvirtuar las consignas y el planteo que tiene la movilización para llevarlo a ningún molino de tinte partidario", afirmó Daer.

Por otro lado, explicó que, más allá de eso, "todos los que quieran venir a la marcha serán bienvenidos", ya que se trata de "una marcha de la CGT y una expresión plural de la inmensa mayoría de los trabajadores".



CRISTINA

Más temprano, Cristina Kirchner había pedido a sus seguidores que el próximo 7 de marzo "marchen junto a los trabajadores" de la CGT y no realicen una nueva movilización en su respaldo cuando concurra a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio en los tribunales federales de Retiro. "El 7, yo lo veo a (Claudio) Bonadio, pero por favor... ustedes hagan que el Gobierno vea al pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras...", sostuvo Cristina, poco antes de que el PJ bonaerense, con la presencia de su hijo Máximo Kirchner, confirmara su respaldo a la movilización sindical.

A través de una red social, la exjefa de Estado dio "las gracias por todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto" que recibió tras su nueva convocatoria judicial, pero pidió a sus seguidores no caer "en la trampa" de que haya dos convocatorias ese mismo día.

"Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadio, no vale la pena...", advirtió la expresidenta, en el marco de su enfrentamiento con el juez federal. Subrayó además que "el 7 tienen que marchar todos y todas pero junto a los trabajadores", para hacer escuchar los reclamos al Gobierno por los despidos y las próximas negociaciones paritarias.

"La gente está muy mal. No llega a fin de mes. Siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas. Las facturas que llegan de luz, de agua y de gas se están tornando impagables para muchos compatriotas. Cocheras, peajes, expensas, colegios, prepagas, transporte público, precios imposibles en el súper azotan los bolsillos de los argentinos", afirmó. Por otra parte, criticó al juez Bonadio, a quien, según dijo, "por los servicios prestados, le cerraron los pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura -es el juez más cuestionado-".