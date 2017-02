Arrancó con el pie izquierdo

SUDAMERICANO SUB 17

Desde hace tiempo que Venezuela dejó de ser un rival sencillo en las competencias regionales. La propia Selección mayor igualó 2-2, tras un 0-2 parcial, en las Eliminatorias camino a Rusia. El Sub 20 le empató 0-0 y le ganó 2-0 en la última fecha del Sudamericano de Ecuador, con la juvenil Vinotinto ya clasificada. Y anoche, en el arranque de su participación en el clasificatorio para India, la Sub 17 albiceleste cayó 1-0 ante un equipo ordenado, que supo sacarle el jugo a una pelota quieta. Las acciones tempranas del partido hicieron imaginar otro resultado. Los chicos dirigidos por Miguel Micó salieron a decididos a establecer una diferencia. Marcelo Weigandt -uno de los más rescatables en el estreno- subía por su lateral y generaba preocupación. El rafaelino Facundo Colidio, la gran figura de este equipo, se movía por todo el frente de ataque. El delantero de formación boquense tuvo la más clara: una trepada de Weigandt lo dejó de cara al arco, remató sin oposición y su derechazo se fue por arriba del travesaño.

Los venezolanos, casi restringidos a defender en la primera etapa, dieron la sensación de entrar más animados al segundo tiempo. Aprovecharon infracciones evitables de Argentina para colocar la pelota en el área rival. Y de unos de esos envíos surgió el gol: hubo un rechazo y el balón le quedó servido a Sebastián Chalbaud para empalmarla de zurda, lejos del alcance de Manuel Roffo. Micó buscó variantes ofensivas con los ingresos de Garré -la estrella de su generación- y Almendra, pero no obtuvo beneficios. Es más: las oportunidades más claras fueron para los venezolanos, incluidos un cabezazo en el palo y una salvada sobre la línea. Este domingo, los pibes argentinos irán por la recuperación ante Paraguay. Hoy comienza la segunda fecha del torneo. Uruguay debuta ante Ecuador, que cayó 2-1 en el inicio contra Colombia. Los cafeteros enfrentarán al equipo local, que empezó su participación con un 1-0 sobre Bolivia.