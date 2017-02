River, en los penales

River igualó anoche 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y se quedó con la Copa Toro Centenario tras ganar en los penales por 5 a 3 en el último amistoso de preparación de cara a la vuelta del Torneo Primera División. En un partido marcado por la lluvia torrencial, Sergio Sosa, el ex delantero de Atlético de Rafaela sorprendió a la defensa millonaria a los 19’ del ST y marcó el 1-0 para los mendocinos. Pero la alegría no fue completa: se sacó la camiseta para festejar y, debido a que ya estaba amonestado, se fue expulsado por doble amarilla. Pero diez minutos más tarde, el Muñeco dispuso el ingreso de Carlos Auzqui en lugar de Sebastián Driussi. Y en la primera pelota que tocó, el delantero ex Estudiantes de La Plata marcó el empate para River.