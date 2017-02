Les comentamos CD

LEONARDO PASTORE “GARDEL ORIGINAL” CD Acqua - 2016 - 14 temas (Yira yira, Madreselva, Silencio y otros) Dice el intérprete: La música y el canto conviven en mi vida desde muy pequeño. Gardel, su figura y su voz me impactaron siempre y a los 12 años cantaba sus tangos en el Café Tortoni de Buenos Aires. Con el tiempo canté otros géneros musicales incluida la ópera, pero siempre vuelvo al “Mago”, al “Morocho del Abasto” y no puedo evitar el estilo gardeliano cuando canto sus temas. Me remonta a ese niño que quería ser como él, que esperaba sus aniversarios para ver sus películas o que a los siete años pedía a su abuela le enseñara “Mi Buenos Aires querido” y peinado a la gomina y con pañuelo al cuello solía decir... Arrabal, arrabal amargo que me has clavao en una cruz… Decimos nosotros: Un repertorio de culto que transporta al oyente al mundo del cantor nacional en este caso con arreglos originales de Terig Tucci, adaptados y dirigidos por Lucio Bruno Videla, Hernán Malagoli y Pablo Alessia. Músicos de reconocida trayectoria aportan sus instrumentos para acompañar en cada una de las versiones.