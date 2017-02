Docentes nacionales paran 48 horas el 6 y 7 de marzo Nacionales 24/02/2017 Redacción NO ARRANCAN LAS CLASES EN EL PAIS

Ampliar FOTO NA ANUNCIO./ Roberto Baradel, Sonia Alesso y Eduardo López.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Los gremios de docentes nacionales convocaron a un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, con lo que el ciclo lectivo no se iniciará como estaba previsto, y ratificaron su reclamo al Gobierno de un aumento superior al 30% y la convocatoria a paritarias nacionales.

Así lo anunció Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, en una conferencia de prensa que ofrecieron los sindicalistas nacionales del Frente Gremial Docente, entre ellos Roberto Baradel y Eduardo López, en medio de la negociación que mantenían con el Gobierno.

La Nación mantiene su propuesta de un aumento salarial del 18%, en línea con la inflación que el oficialismo prevé para este año, mientras los docentes estiman la suba de precios va a ser mayor a ese porcentaje y además piden por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado.

Al respecto, los gremios docentes advirtieron que incluso podría haber otra huelga de 48 horas si no escuchan su reclamo.

"De no haber respuesta a nuestro reclamo vamos a impulsar junto a todos los sectores otro paro de 48 horas con marcha nacional a Plaza de Mayo en defensa de las paritarias libres, de la educación y del salario", advirtieron los docentes.

"(El Gobierno) Tiene tiempo para reflexionar. Lo que está haciendo con esta medida es llevar a todo el país a un gran conflicto nacional. Le hemos planteado al Ministerio de Trabajo que nos convoquen", sostuvieron al reclamar una convocatoria a la paritaria nacional.

El paro nacional docente coincidirá con la huelga de estatales que lanzó ATE para esos dos días y con la marcha que hará la CGT al Ministerio de Producción.

"El 8 de marzo nos adherimos al paro internacional de mujeres. La segunda semana haremos clases públicas, foros y asambleas en las escuelas. Si no acordamos, la tercera semana habrá una gran marcha nacional educativa con todos los sectores para seguir peleando por los reclamos de los trabajadores", agregó Alesso.

El ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, y los gobernadores buscan evitar este año que no haya una paritaria nacional que fije un piso de aumento salarial para las distintas jurisdicciones, ya que algunas provincias no estarían

en condiciones de afrontar ese número testigo, como sucedió al año pasado.

En cambio los docentes pujan por mantener esa paritaria nacional y así conservar también un piso que luego las provincias deben respetar e incluso proponer una suba superior si están en condiciones financieras de hacerlo.

Según Bullrich, no se debería convocar a paritarias nacionales porque el año pasado firmó el compromiso para que los docentes ganen de manera automática al menos un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil que negocia el

Ministerio de Trabajo.

Además, el Gobierno remarca que las provincias deben hacerse cargo de sus paritarias porque son las que pagan el sueldo de los docentes.

Sin embargo, los gremios recuerdan que el salario docente se compone de dos aportes nacionales: el incentivo y el fondo compensador, reservado para las provincias más postergadas.