UCR no acompañará la marcha del 7 de marzo Nacionales 24/02/2017 Redacción RECIBIO A LA CGT

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La Unión Cívica Radical recibió ayer a las autoridades de la CGT y confirmó que "no va a acompañar" la marcha que hará la central obrera el próximo 7 de marzo, pero aclaró que "es un derecho que tienen los trabajadores".

"Somos parte de la coalición de gobierno, por eso la UCR no va a acompañar la marcha. Además, es un año electoral, pero bueno... los trabajadores tienen derecho a hacerlo", sostuvo el presidente del Comité Nacional, José Corral, tras la reunión que tuvo lugar en la sede partidaria de Alsina al 1700, en el marco de la ronda de encuentros que la CGT está manteniendo con distintos partidos políticos.

Por su parte, el integrante del triunvirato cegetista Héctor Daer subrayó: "No vinimos a buscar que nos acompañen en la marcha, les explicamos el derrotero del diálogo que tuvimos con el Gobierno y los motivos de la marcha. Agradecemos a la UCR que nos haya abierto sus puertas para escuchar nuestra verdad".

En declaraciones a la prensa, Corral destacó que el centenario partido valora "la actitud de diálogo que tuvo la CGT con la gestión de Mauricio Macri en su primer año, que fue un año muy difícil".

En una lectura de la realidad menos crítica que la que viene planteando la CGT, Corral remarcó que "la inflación está bajando y se está recuperando el empleo registrado, aunque quizás no tan rápido como todos quisieran".

No obstante, el presidente de la UCR se mostró en sintonía con algunos reclamos sindicales, al señalar: "Queremos que se discutan paritarias por arriba de la inflación estimada para el año y así los trabajadores recuperen poder de compra".

Por la UCR estuvieron Corral, el senador santacruceño Alfredo Martínez y el dirigente Walter Ceballos, mientras que la ausencia de otros referentes del partido se debió a que este viernes y sábado el radicalismo tendrá una cumbre en Villa Giardino, provincia de Córdoba, donde debatirá su rol dentro del oficialista frente Cambiemos.

De esta forma, la UCR es el primer espacio político que no brinda su apoyo a la marcha que la CGT hará el 7 de marzo al Ministerio de Producción, en repudio a los despidos y a la política económica del Gobierno.

En cambio, la central obrera cosechó -hasta ahora- los respaldos del PJ, el Frente Renovador, el Grupo Esmeralda y el Partido Socialista.

A la CGT le quedó pendiente un encuentro con el PRO que se postergó debido a que Macri se encuentra de visita en España y aún se duda si finalmente se concretará: "Si nos quieren recibir, iremos", sostuvo Daer.