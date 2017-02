Enfoques Urbanos Sociales 24/02/2017 Sirley Húbeli Bertone Leer mas ...

Centro de Radioterapia



En estos últimos días, Rafaela ha recibido una cantidad considerable de dinero de parte del Gobierno provincial para diversas obras y además para colaborar en la reparación de ese tremendo daño ocasionado por las tormentas que en el inicio de este año castigaron nuestra ciudad.

De todos modos, lo remitido por la provincia fue realmente notorio y seguramente, quién dice, que por ahí con un poco de ahorro, podamos reunir una suma destinada a otras prioridades que la ciudad tiene pendiente, y en este caso, una de ellas, de vieja data ya, sería el tan reclamado Centro de Radioterapia, algo que día a día, en este diario se viene citando, como para mantenerlo, fresco en la memoria y no pase al ámbito del olvido, lo que significaría realmente un hecho imperdonable.

Está claro que la responsabilidad es de la Provincia, pero no vendría mal un gesto de la ciudad hacia uno de sus objetivos centrales. Todos los días nos enteramos de pacientes que deben trasladarse a la ciudad capital provincial, para recibir el tratamiento de quimioterapia, y ello conlleva, sin dudas, un costo en el transporte y asimismo el tiempo de estadía, si no existe un familiar, un pariente donde alojarse.

Ojalá que de todo ese dinero que las autoridades locales reciben de la Provincia, destinen una partecita -a modo de compromiso con la salud pública- para contribuir con la obra del Centro de Radioterapia, que fuera uno de los anhelos más acariciados de la siempre recordada y querida vecina Olga de Guazzini.