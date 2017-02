Panorama Locales 24/02/2017 Redacción Leer mas ...

PEROTTI Y UNA

RATIFICACION

Durante su participación en el Espacio Clarín, el miércoles en la ciudad de Mar del Plata, durante la edición denominada "Diálogos para pensar el país" -que condujo el periodista Alfredo Leuco-, el rafaelino Omar Perotti, senador nacional por el justicialismo, ratificó una vez más su directa intención de apuntar a la gobernación de Santa Fe en las elecciones de 2019. Un objetivo del que estuvo muy cerca en 2015 cuando quedó en el tercer lugar detrás del socialista Lifschitz -finalmente gobernador tras un reñido escrutinio que le adjudicó 1.500 votos de ventaja- y del macrista Del Sel, recordándose que Perotti había quedado finalmente a unos 25.000 sufragios de aquellos.

Dentro de una masa tal como tiene nuestra provincia, quedó claramente establecido que los tres en cuestión quedaron con un tercio, pero desde entonces al presente, es justamente Perotti el que más se ha venido afianzando. Y de eso es lo que se habló en el referido espacio de Clarín.

Uno de los temas, además, fue el pedido de juicio político al presidente Macri, del cual tanto Perotti, como sus pares Miguel Pichetto, Federico Pinedo y Angel Rozas que compartieron la exposición se mostraron contrarios, sosteniendo el rafaelino "el presidente debe cuidar los intereses de los argentinos. Cuidar los recursos del país y expresar todo con transparencia".

Más contundente fue Pinedo, al sostener "basan la política en mentiras", aludiendo a los 15 firmantes, entre los cuales el más conocido es el sanjuanino José Luis Gioja, además presidente del PJ.

Durante esa instancia, el senador Pichetto se refirió a la frase de Cristina Kirchner, quien en una escucha le dijo con todas las letras "traidor hijo de puta". Fue entonces cuando Pichetto fundamentó su postura política, mientras que en lo personal señaló haber optado por no responderle, recordando "haber actuado con toda lealtad durante los 12 años que gobernaron los Kirchner".



LA CANDIDATA

ES LA GESTION

La decisión de unificar las elecciones provinciales, que en el caso de Rafaela marcará la renovación de la mitad de las bancas del Concejo Municipal, postergó la definición de las listas de candidatos en los espacios políticos locales.

De todos modos, eso no implica que se hayan elaborado borradores con algunos probables candidatos y, en algunos casos, encuestas para conocer la percepción que los rafaelinos tienen de esas personas.

En el caso del oficialismo, admiten tener en carpeta funcionarios y concejales actuales. Pero sin confirmar nombres propios, deslizan un eje conceptual sobre el que puede armando la campaña: la candidata es la gestión.



GARMENDIA Y

PASCUAL EN EL PDP

Con la incertidumbre en torno al futuro del radicalismo y qué actitud adoptará ante los comicios de agosto (primarias) y octubre (generales), el resto de los socios en el Frente Progresista, Cívico y Social comienzan a discutir la estrategia electoral.

Y en este momento se impone de idea de elaborar listas puras. De confirmarse este escenario, los demoprogresistas construyen consenso para que Juan Garmendia encabece la lista acompañado por Marta Pascual. Falta mucho, pero al menos la base está...



LA UCR ES UN

GRAN MISTERIO

A nivel nacional el radicalismo se encontrará este fin de semana en la cordobesa Villa Giardino para festejar el carnaval y de paso debatir en qué términos consolidan la coalición con el PRO en el marco de Cambiemos.

A nivel nacional el debate es sobre el modelo y el programa, pero también como se distribuyen los espacios.

Y en Santa Fe, el gran interrogante es como impactará en los pueblos y ciudades en caso de que el radicalismo conforme una lista de candidatos a diputados nacionales junto al PRO -con el intendente de la capital provincial José Corral al frente de la nómina-.

¿En Rafaela podrían ir a primarias los radicales Leonardo Viotti, José Rolando y el machista Raúl Bonino bajo el paraguas de Cambiemos? El tiempo pondrá las cosas en su lugar.



MAINA, RETIRADO

Hoy es el Día del Trabajador Mecánico, cuya representación gremial corresponde al gremio de SMATA. La Seccional Rafaela de esta organización está en manos de Jorge Maina, quien durante seis años fue presidente del Concejo Municipal y también jefe de Gabinete durante la primera intendencia de Luis Castellano.

Como hizo declaraciones sobre el Día de los Mecánicos, le preguntamos si está interesado en volver a la política. "No. La verdad que no. Nadie me habló. Y te digo más: estoy retirado", señaló. Con 62 años, dijo que tiene mandato en SMATA hasta el 2020 y luego quizás se retire...



LIFSCHITZ, TODO

UN FRENTISTA

"Voy a hacer todos los esfuerzos para sostener al Frente Progresista", sintetizó el gobernador Miguel Lifschitz en declaraciones a LT10. "El Frente está sólido. En nuestro gobierno tenemos ministros y funcionarios de diferentes partidos y trabajamos todos coordinados. En la Legislatura ocurre lo mismo. También trabajamos con mucho diálogo con los intendentes y presidentes de comuna del Frente Progresista", agregó sin dramatizar.

Lifschitz también descartó un acuerdo electoral con el Frente Renovador de Sergio Massa.

"Es un tanto prematuro pensar en definiciones electorales, sobre todo porque estamos muy ocupados en la gestión, pero desde el Frente Progresista queremos darle prioridad a los armados locales. Los espacios que conducen Sergio Massa (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (GEN) no tienen peso en Santa Fe y por ahora queremos poner el acento en nuestra provincia", señaló Lifschitz en diálogo con Télam durante la entrevista en la Casa de la Provincia de Santa Fe, en pleno centro porteño.

En este último reportaje, el gobernador aventuró además que "la mayor parte" del radicalismo provincial continuará ligado al Partido Socialista en la alianza política que gobierna hoy el distrito. Sobre las legislativas de este año, el dirigente del socialismo santafesino evaluó que en las elecciones habrá "una primacía de los temas locales" en cada provincia. "Son elecciones en las que no se ve un ganador claro porque habrá primacía de los temas locales en casi todos los distritos. Salvo en la provincia de Buenos Aires, donde puede haber una nacionalización de las candidaturas", opinó.

En cuento al rumbo del gobierno que preside Mauricio Macri, Lifschitz afirmó que las primeras medidas económicas "estuvieron bien orientadas", pero que faltan en esta etapa "medidas destinadas a proteger el desarrollo y el empleo".