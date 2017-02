Cuando la Luna oscurece al Sol Región 24/02/2017 Redacción El próximo domingo 26 la Patagonia será el mejor lugar para mirar el cielo. La Luna pasará frente a la gran estrella y quedará visible sólo un pequeño anillo brillante, produciendo un eclipse anular de Sol.

Ampliar FOTO PRENSA MCTeIP// ECLIPSE ANULAR./ Una imagen similar a esta podrá observarse el domingo próximo.

Estamos acostumbrados a que el Sol siempre esté presente. Sabemos que es la estrella más grande de nuestro sistema Solar, y que, como su nombre indica, todo gira a su alrededor. Pero cada tanto, la Luna toma protagonismo y hace que, por algunos minutos, pareciera que el Sol ya no está allí, omnipotente. Esto es lo que ocurrirá el próximo domingo, cuando la Luna ocultará más de un 97% al Sol.

“Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna, moviéndose en su órbita alrededor de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta, ocultando el disco solar a la vista de un observador situado en la superficie terrestre”, sostiene el profesor de Física, Matemática y licenciado en Astronomía, Néstor Camino. “Cuando la Luna no llega a cubrir la totalidad del disco solar, dejando un fino anillo de Sol por fuera del círculo oscuro de la Luna, se denomina eclipse anular”, agrega.

El eclipse de Sol y de Luna son fenómenos naturales que ocurren regularmente: “Todos los años suceden al menos cuatro eclipses, en dos épocas separadas por seis meses. El máximo posible de eclipses en un año es de siete, variando la proporción entre los lunares y los solares”. Sin embargo, la posibilidad de visualizar un eclipse desde una ubicación específica sobre la superficie terrestre es muy pequeña. En esta oportunidad, si bien será visible en todo el país, la región más privilegiada para disfrutar de este evento natural será el sur de la provincia de Chubut, especialmente las localidades de Facundo, Camarones y Sarmiento. “En el resto del país, tanto al sur como al norte, y en más de la mitad de América del Sur, el eclipse se verá como parcial, con mayor cobertura del disco solar cuanto más cerca de la zona de anularidad se esté”, explica Néstor.

Cada lugar de observación tiene su propio instante de tiempo, en Chubut podrá verse entre las 9:23 y las 12:07 horas, luego el eclipse seguirá su camino hacia el Océano Atlántico y el continente africano. La fase de anularidad dura sólo un minuto y ocurrirá justo en la mitad del intervalo de tiempo indicado. En Chubut no se volverá a visualizar otro eclipse anular hasta febrero de 2027 y recién a fines de 2048 se podrá observar un eclipse total de Sol.

En este contexto, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Chubut, junto al proyecto Turismo Científico, coordinaron las observaciones en distintos puntos de la provincia (Facundo, Camarones y Sarmiento), y apoyó la realización del II Workshop de difusión y enseñanza de la Astronomía, de entrada libre y gratuita, que se llevará a cabo hasta el día de mañana en el Centro Melipal de la ciudad de Esquel: “Las expectativas son muy grandes, esperamos más de 150 asistentes, que también se trasladarán a Facundo para visualizar la anularidad, con muchos cientos más de personas en Esquel y el resto de la provincia que observarán el eclipse parcial”, afirma –expectante– Camino, coordinador del taller.

“Todo eclipse, de Luna o de Sol, conmueve, ya que se materializa de alguna manera la gran escala de la dinámica del sistema planetario en el que vivimos. Más aún, el hecho de que sean la Luna o el Sol, los dos objetos más importantes, en múltiples sentidos, del cielo y que a ellos “les pase algo” (se oscurecen, pierden luminosidad, cambian de color, desaparecen, etc.), tiene un impacto en las personas de gran profundidad. Las múltiples actividades de las distintas culturas de todos los tiempos (ciencia, religión, arte, mitos, etc.) han registrado estos efectos en los seres humanos y en las sociedades, a través de toda la historia en todo el mundo”, reflexiona Néstor.

La ciudad de Trelew también contará con diversas actividades organizadas por la Fundación Amigos de la Astronomía, durante mañana y el sábado, en el Centro Astronómico. Para saber más, visitar el sitio de la Secretaría de Ciencia de Chubut.