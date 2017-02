Perotti salió a calmar por dichos de Traferri Locales 24/02/2017 Darío H. Schueri "Quiero gobernar Santa Fe con mejor propuesta que socialistas y radicales", anticipando que se encuentra preparando equipos para ese objetivo.

Ampliar PEROTTI. Contradijo a Traferri.

Luego de las reveladoras declaraciones del jefe de la bancada de senadores peronistas Armando Traferri analizando que en la Provincia existen dos grandes frentes: el Progresista y Cambiemos, y que el PJ estaba más cerca del socialismo, el senador nacional Omar Perotti no tuvo más remedio que salir a calmar las aguas.

"Quiero gobernar Santa Fe con una propuesta superadora a la de socialistas y radicales", disparó el legislador rafaelino, para añadir que se encuentra trabajando en la "preparación de equipos y generando las alertas necesarias". En su momento, el senador por el departamento Castellanos Alcides Calvo -del riñón perottista- no había confiado que él no estaba cerca "ni del PRO ni del socialismo", sino "de lleno en el peronismo".



HENN VE UN

FUTURO OSCURO

El diputado provincial radical, exvicegobernador de Antonio Bonfatti Jorge Henn adelantó que “la interna de la UCR promete un debate caliente en Villa Giardino”.

Ayer por la tarde, una multitud de partidarios y dirigentes radicales entre los que se encontraban Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella, el diputado nacional Miguel Bazze, el diputado provincial y exvicegobernador de Santa Fe, Jorge Henn, y representantes radicales de la mayoría de las provincias argentinas, se reunieron en el salón principal del comité nacional de la UCR de Buenos Aires para debatir la postura que debe tomar el partido dentro de la alianza Cambiemos.

Del encuentro, donde se criticó duramente al gobierno nacional, surgió la necesidad de realizar una movida interna con el objetivo de “preservar la identidad y la vigencia del radicalismo”, porque “la UCR se ha convertido en un partido sin voz, sin opinión conocida, sin comunicación con el pueblo y un partido que no se expresa, pierde vigencia y representatividad”.

Al respecto, el exvicegobernador de la provincia explicó que "el votante radical no está conforme con este gobierno. La situación de la UCR tiene nombre y apellido: es Ernesto Sanz el responsable del desastre que se hizo en la convención de Gualeguaychú, cuando se decidió aliarse a un partido de derecha como el Pro".

"El radicalismo tiene que prepararse, si fuera necesario, a perder elecciones, ese no es el problema, lo que no podemos hacer es avalar políticas de derecha”, concluyó Henn parafraseando una “máxima” de Raúl Alfonsín.