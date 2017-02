Destacada labor de Vivas Deportes 24/02/2017 Redacción TENIS

Ampliar FOTO ARCHIVO SOFIA VIVAS

Hasta que el clima permitió jugar, Sofía Vivas tuvo un muy torneo Grado 2 en la ciudad entrerriana de Concordia el pasado fin de semana, dentro del certamen nacional para las categorías Sub 14 y Sub 16.

En la división mayor, el jueves la tenista rafaelina se impuso en el debut a Julieta Pedetti por 6-4 y 6-4; y posteriormente en octavos de final se impuso a una de las sembradas, Sofía Beggiatto, por 7-6 y 6-0. El sábado debía afrontar el partido de cuartos, pero el torneo se suspendió por la lluvia que cayó desde la noche del viernes, y debido a que el pronóstico no era alentador en el objetivo de recuperar el buen estado de las canchas. Sofía continua su adaptación a la nueva categoría con alentadoras actuaciones.



DERROTA DE ZEBALLOS

El argentino Horacio Zeballos perdió ayer en los cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro frente al ucraniano Alexander Dolgopolov por 7-6 (4), 4-6 y 6-4.