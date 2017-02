Piumato: "habrá paro rotundo" Nacionales 24/02/2017 Redacción SI NO HAY RESPUESTA DEL GOBIERNO

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El secretario general del gremio de Judiciales, Julio Piumato, advirtió ayer que "si no hay respuesta del Gobierno a la marcha" convocada por la CGT para el 7 de marzo próximo, habrá un paro "rotundo" porque, según consideró, "la paciencia está agotada".

"Si no hay respuesta del Gobierno a la marcha del 7, el paro que ya está definido pero no tiene fecha aún, va a ser rotundo porque la paciencia está agotada", enfatizó Piumato, quien confió en que "la movilización va a ser multitudinaria, va a desbordar".

En declaraciones a la radio Futurock, el dirigente sindical dijo además: "sorprende que el Gobierno diga que en enero aumentó el empleo, ninguna actividad se salvó".

El jefe del sindicato de Judiciales explicó que el año pasado la CGT no convocó a un paro nacional porque "eran minoritarios los gremios" que pedían una medida de fuerza de ese tipo.

Sin embargo, remarcó que la situación ahora cambió y exigió al Gobierno nacional que "escuche" los reclamos de los sindicatos.