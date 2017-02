FOH: 2ª fecha de la Copa de Verano Deportes 24/02/2017 Redacción Leer mas ...

El domingo se disputarán los partidos de la segunda jornada de la Copa de Verano Mayores Damas, organizada por la Federación del Oeste de Hockey. Los mismos serán en los clubes Ben Hur de Rafaela y Antártida Argentina de San Francisco. Los partidos a disputarse son los siguientes:

Sede club Antártida: 14:00 hs invitado vs 9 de Julio de Rafaela; 15:00 hs Antártida vs 9 de Julio de Morteros; 16:00 hs A. A. San Jorge vs 9 de Julio de Rafaela; 17:00 hs Antártida vs San Miguel (Arroyito); 18:00 hs 9 de Julio de Rafaela vs 9 de Julio de Morteros; 19:00 hs San Miguel (Arroyito) vs A. San Jorge.

Sede Club Ben Hur: 15:00 hs Sportivo Norte vs Atlético Pilar; 16:00 hs J.U. de Humboldt vs Ben Hur de Rafaela; 17:00 hs Sportivo Norte vs Moreno de Lehmann; 18:00 Ben Hur de Rafaela vs Atlético Pilar; 19:00 hs Moreno de Lehmann vs J.U. de Humboldt.

Los partidos correspondientes a la primera jornada, suspendidos en Ben Hur el pasado fin de semana, se jugarán el martes 28 de febrero a partir de las 15, con este detalle: 15:00 hs J. U. de Humboldt vs Atlético Pilar; 16:00 Sportivo Norte vs Ben Hur; 17:00 Atlético Pilar vs Moreno de Lehmann; 18 Sportivo Norte vs Juventud de Humboldt; 19 Moreno de Lehmann vs Ben Hur.



TODO EL REGIONAL EN CRAR

La FOH informó que la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped designó a la Federación del Oeste de Hockey sobre Césped como sede del Campeonato Regional de Clubes “D” damas.

La Federación informó a la C.A.H. que la misma utilizaría las instalaciones de CRAR de Rafaela y del Club Alma Jrs. de Esperanza para la realización de dicho campeonato. Por comunicación recibida de la C.A.H. se informó que el C.R.C. “D” Damas en su totalidad se desarrollará en las instalaciones del Club CRAR por motivos de logística.

Es la Federación del Oeste de Hockey sobre Césped la responsable de la organización como sede de dicho campeonato agradeciendo y resaltando el trabajo en conjunto que se viene realizando desde el año pasado y que se doblega para esta ocasión con el Club CRAR de Rafaela. A su vez también agradecer al Club Alma Jrs. de Esperanza el haber puesto a disposición de la Federación sus instalaciones sin ser una entidad afiliada a la misma, pero con el mismo objetivo en común, el desarrollo del hockey.