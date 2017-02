Se les abrió el arco Deportes 24/02/2017 Redacción La Crema realizó ayer una práctica llena de goles: Mathías Abero y Kevin Itabel hicieron dos cada uno. Albertengo y Costa también marcaron en los 40 minutos ante la Reserva. Fue 6 a 0 y equipo definido para el amistoso de mañana.

Ampliar FOTO LA OPINION BUENA PRÁCTICA. / Los titulares golearon a la Reserva 6-0. Kevin Itabel anotó dos goles.

Atlético de Rafaela continúa con su preparación, y ayer por la mañana Juan Manuel Llop dispuso de un ensayo formal de fútbol entre titulares y la Reserva y va perfilando el once que enfrentará a Atlético Paraná el sábado desde las 9:30 hs en el estadio Monumental.

El equipo titular hizo goles como para hacer dulce: le marcó seis a la Reserva que no pudo marcar, en 40 minutos. Dos tantos fueron convertidos por Kevin Itabel, otros dos por el uruguayo Mathías Abero y los restantes por Mauro Albertengo y Ramiro Costa.

El once principal se estructuró con un sistema 4-4-2 y los siguientes nombres: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Diego Montiel e Itabel; Costa y Albertengo.

Por un lado, dicho equipo que contó con una gran eficacia a la hora de definir; luego ‘Chocho’ Llop paró un elenco alternativo (fue 0 a 0) en donde estuvieron: Ramiro Macagno; Eros Medaglia, Tomás Baroni, Nelson Benítez y Gianfranco Ferrero; Robin Ramírez, Lautaro Navas, Mateo Castellano y Ángelo Martino; Fernando Luna y Ramón Barraza.

El reinicio de la Primera División se presume que será el fin de semana del 3 de marzo, el próximo fin de semana, y Atlético tendrá dos juegos de visitante, en primer lugar ante Aldosivi en Mar del Plata y luego irá a Sarandí para medirse con Arsenal.



Diferenciados. Los delanteros Leandro Díaz y Manuel Bustos continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y es por esto que siguen trabajando de manera diferenciada.

En lo referido a lesiones, en el entrenamiento de ayer, Enzo Copetti se retiró con un fuerte esguince de rodilla izquierda.