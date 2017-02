Defienden juicio político

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El diputado del Frente para la Victoria Juan Manuel Pedrini defendió ayer el pedido de juicio político presentado por integrantes de su bloque contra el presidente Mauricio Macri y criticó al jefe del bloque peronista de Senadores, Miguel Angel Pichetto.

"Pichetto no estaba de acuerdo con nada de lo que hacíamos, ahora debe estar más a gusto. Se transformó en un delegado personal de Macri", afirmó Pedrini.

El diputado se expresó así luego de que Pichetto cuestionó el pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri impulsado por diputados kirchneristas, a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, al remarcar que se trata de "una medida extrema".

En declaraciones a Radio Rivadavia, el legislador por el Chaco consideró que "el pedido del juicio político es un remedio democrático para alguien que se aparta de la ley".

"Pichetto hace rato que se transformó en un delegado personal de Macri ante el PJ", señaló por otra parte Pedrini, al cuestionar las expresiones del senador rionegrino.

Además, el diputado indicó: "Pasan los gobiernos, y Pichetto sigue siendo oficialista, no me extraña lo que hizo".

"Pichetto debe haber sufrido mucho durante los 12 años del kirchnerismo, porque no estaba de acuerdo con nada de lo que hacíamos, ahora debe estar más a gusto con este gobierno", indicó Pedrini, quien consideró que el senador "es de derecha".