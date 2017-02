Atlético Tucumán y una clasificación histórica Deportes 24/02/2017 Redacción En un estadio repleto, el 'Decano' le ganó 3 a 1 a Junior de Barranquilla y pasó al grupo 5. Cristian Lucchetti tuvo una tapada clave en el minuto 90.

Ampliar FOTO WEB FESTEJO. / Fernando Zampedri celebra su gol. El 'Decano' se metió en la Copa.

Atlético Tucumán logró anoche un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, tras vencer por 3 a 1 a Junior de Barranquilla, Colombia, en el estadio "Monumental José Fierro, en la revancha por la tercera ronda del Repechaje del certamen. Rodrigo Aliendro inauguró el marcador a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que Cristian Menéndez aumentó las cifras a los 23 del mismo período y Fernando Zampedri anotó el tercero cinco minutos después.

Sebastián Hernández descontó para el elenco "cafetero" a los 38 minutos del complemento.

Atlético Tucumán, que en Cartagena había perdido 1 a 0, integrará el Grupo 5, junto a Peñarol de Uruguay, Palmeiras de Brasil y Jorge Wilstermann de Bolivia y en principio debutará en la competencia recibiendo al último campeón brasileño el 8 de marzo.



Atlético Tucumán 3 - Junior 1



Estadio: Atlético Tucumán. Arbitro: Víctor Carrillo (Perú).



Atlético: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista; Rodrigo Aliendro, Guillermo Acosta (77m Meza Brítez), Nery Leyes, David Barbona (67m González); Cristian Menéndez y Fernando Zampedri (86m L. Rodríguez). DT: Pablo Lavallén.



Junior: Sebastián Viera; Lewis Ochoa, Deivy Balanta, Alexis Pérez, Héctor Quiñonez; James Sánchez, Leonardo Pico (46m Cuesta), Jorge Aguirre (76m Hernández), Jonathan Estrada (60m Tolosa), Robinson Aponzá; Roberto Ovelar. DT: Alberto Gamero.



Goles: PT 19m Aliendro (AT), 23m Menéndez (AT), 28m Zampedri (AT); ST 38m S.Hernández (J).