El TRV6 arranca en Paraná

Deportes 24/02/2017

Ampliar FOTO CAMPEONES SALIO A LA LUZ. El Toyota Camry con el cual competirán Rossi y Ponce de León.

La categoría Top Race comenzará este fin de semana su vigésima temporada y en Paraná se pondrá en marcha el calendario 2017. Desde lo deportivo habrá importantes novedades y también en el aspecto de equipos y pilotos. La llegada del neumático Dunlop Direzza 03G, fabricado en Japón, significará una variante de importancia, en relación al 2016. La principal característica del compuesto es que se utilizará tanto en piso seco como en pista húmeda.

Otra modificación es que el campeonato será con formato tradicional, el que más puntos sume se consagrará campeón. Las largadas serán ahora con partida detenida y no habrá lastres. Mientras que se mantendrán algunas carreras convencionales y otras con formato especial.

Entre las novedades en los equipos, la noticia es la incorporación de la escuadra Toyota Gazoo Argentina, con Matías Rossi y Gabriel Ponce de León como pilotos. Gustavo Aznarez y Diego Bruna estarán al frente del equipo técnico con el asesoramiento de Maxi Juárez, todos a cargo de atender los flamantes Toyota Camry.

Fiat también tendrá presencia en la Top Race V6, junto al equipo Octanos. Se denominará Fiat Octanos competición, con Juan Bautista de Benedictis y Fabián Flaqué en la conducción. El sanjuanino se incorpora a la escuadra proveniente del SDE. Allí ya no estará Mauro Giallombardo.

El Sportteam, el equipo más laureado en la historia de la categoría, mantendrá como piloto al campeón Agustín Canapino. Su compañero será el salteño Oscar Conta. Ya no seguirá Lucas Guerra, que emigró al ABH Sport. El ingeniero Maxi Juárez se mantendrá trabajando en los autos de la escuadra que lidera Sergio Polze.

El SDE Competición luchó por el título 2016 hasta el final, inclusive por algunos minutos fueron campeones con Mariano Altuna. Luego el título, por una sanción, fue a manos de Canapino. El de Lobería seguirá integrando el equipo y a él se suma Humberto Krujoski, que el año pasado formaba parte del Midas.

El Lincoln Sport Group, con Hugo Cuervo al frente, mantendrá a Ricardo Risatti, y recientemente se confirmó la llegada de Bernardo Llaver. El mendocino reemplazará a Néstor Girolami, quien no seguirá en la categoría para volver a incursionar en el automovilismo internacional. Por su parte Mauro Giallombardo acordó en las últimas horas la llegada al equipo del escribano para tener continuidad en la categoría.

El Azar Competición tuvo un destacado 2016, donde Diego Azar fue uno de los candidatos al título. Entre los pilotos, la novedad es la llegada de Oscar Sánchez, el chaqueño que el año pasado formaba parte del GT Racing. Diego Azar y Antonino Sganga se mantendrán siempre con el trabajo técnico de Pedro Viglietti.

El histórico GT Racing seguirá con su titular, Gustavo Tadei, como piloto. Y la novedad para este 2017 es la incorporación de Julia Ballario, quien viene de un gran año en Top Race Series donde alcanzó dos victorias.

Habrá presencia femenina en la categoría Top Race V6 con Julia Ballario. El RV Racing, un equipo con trayectoria en la categoría, tendrá como pilotos a los hijos de Roberto Valle, el titular del team. Lucas y Maxi Valle, ambos provenientes de Top Race Series, se sumarán a la división mayor. La escuadra de Gabriel Furlán, el GF Racing, mantendrá a Franco Girolami y se incorpora Matías Rodríguez, proveniente del equipo Midas. El campeón 2015 tendrá continuidad en la categoría donde se consagró de la mano del Sportteam.

Este viernes, en la capital entrerriana, comenzará la actividad en pista con las primeras pruebas libres y los entrenamientos oficiales, mañana se llevarán a cabo las primeras clasificaciones, mientras que el domingo habrá una sola carrera de 45 minutos a partir de las 12:20.